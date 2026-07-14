Presidenti Erdogan pret në takim shefin e ushtrisë së Pakistanit në Ankara

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti sot në takim në kryeqytetin Ankara shefin e ushtrisë pakistaneze, Field Marshall Syed Asim Munir, transmeton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura u mbajt në aeroportin e Ankarasë, sipas një postimi të shpërndarë nga presidenca turke në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Në takim morën pjesë gjithashtu nënpresidenti turk Cevdet Yilmaz, shefi i shtabit të përgjithshëm gjeneral Selcuk Bayraktaroglu dhe shefi i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, Ibrahim Kalin.