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Presidenti Erdogan pret në takim shefin e ushtrisë së Pakistanit në Ankara

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti sot në takim në kryeqytetin Ankara shefin e ushtrisë pakistaneze, Field Marshall Syed Asim Munir, transmeton Anadolu.

Takimi me dyer të mbyllura u mbajt në aeroportin e Ankarasë, sipas një postimi të shpërndarë nga presidenca turke në kompaninë amerikane të mediave sociale X.

Në takim morën pjesë gjithashtu nënpresidenti turk Cevdet Yilmaz, shefi i shtabit të përgjithshëm gjeneral Selcuk Bayraktaroglu dhe shefi i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, Ibrahim Kalin.

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