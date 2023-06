Kryeministri i Ukrainës: Kundërofensiva do të marrë kohë, duhet durim

Përparimi i Ukrainës ndaj Rusisë “do të marrë kohë”, tha kryeministri ukrainas, ndërsa shprehu optimizëm për kundërofensivën.

Denys Shmyhal u bëri thirrje ukrainasve të jenë të durueshëm ndërsa fliste në Londër në Konferencën e Rimëkëmbjes së Ukrainës, shkruan CNN.

Shmyhal tha se do të ketë “rezultate të kundërofensivës”, por shtoi se “Ukraina vlerëson jetën e ushtarëve të saj, kështu që nuk planifikon t’i udhëheqë ata pa mendje nën zjarr”.

“Ne të gjithë duhet të kuptojmë se çdo jetë është e rëndësishme për ne. Ne nuk do ta çojmë popullin tonë nën zjarr, siç bën ushtria ruse, e cila nuk ka numëruar dhe nuk numëron jetët e njerëzve. Ne po punojmë sipas standardeve të NATO-s, po marrim kujdes për secilin prej ushtarëve tanë dhe po bëjmë hapa përpara. Do të duhet kohë, por ne synojmë të avancojmë dhe po përparojmë me kundërsulm. Të gjithë duhet të jemi të duruar dhe do t’i shohim rezultatet”, tha ai. /abcnews