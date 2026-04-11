Kryeministri libanez shtyn vizitën në SHBA dhe OKB

Kryeministri i Libanit Nawaf Salam ka njoftuar se ka shtyrë një vizitë të planifikuar në SHBA dhe në Kombet e Bashkuara, duke përmendur nevojën për të qëndruar në kryeqytetin libanez.

Në një postim në X, ai tha se vendimi është marrë “në dritën e rrethanave të brendshme të vazhdueshme”, në mënyrë që të mbikëqyrë punën e qeverisë në Bejrut.

Sipas burimeve qeveritare, vizita në Uashington ishte planifikuar në ditët në vijim, në një moment kur po diskutohej mundësia e negociatave të drejtpërdrejta me Izrael.

Shtyrja e vizitës vjen në një periudhë tensioni të lartë në rajon, mes një armëpushimi të brishtë dhe vazhdimit të goditjeve ndaj pozicioneve të Hezbollah në Liban.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

