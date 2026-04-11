Kryeministri libanez shtyn vizitën në SHBA dhe OKB

Kryeministri i Libanit Nawaf Salam ka njoftuar se ka shtyrë një vizitë të planifikuar në SHBA dhe në Kombet e Bashkuara, duke përmendur nevojën për të qëndruar në kryeqytetin libanez.
Në një postim në X, ai tha se vendimi është marrë “në dritën e rrethanave të brendshme të vazhdueshme”, në mënyrë që të mbikëqyrë punën e qeverisë në Bejrut.
Sipas burimeve qeveritare, vizita në Uashington ishte planifikuar në ditët në vijim, në një moment kur po diskutohej mundësia e negociatave të drejtpërdrejta me Izrael.
Shtyrja e vizitës vjen në një periudhë tensioni të lartë në rajon, mes një armëpushimi të brishtë dhe vazhdimit të goditjeve ndaj pozicioneve të Hezbollah në Liban.