Kryetari i Mitrovicës së Veriut ftohet në gjykatë

Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojeviq, është ftuar nga Gjykata Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni për Kundërvajtje, për t’u paraqitur më 4 mars 2026, në ora 10:30, lidhur me “Mospërfillja e urdhrave të ligjshëm”.
Lajmin për KosovaPress e konfirmoi zëdhënësja e gjykatës, Hateme Haxhaj.
“Radojević është ftuar në cilësinë e të pandehurit ku ai do të dëgjohet lidhur me kundërvajtjen “Mospërfillja e urdhrave të ligjshëm”, për Rendin dhe Qetësinë Publike”- tha Haxhaj
Ndërkohë, Radojeviq përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se ka pranuar thirrjen nga gjykata, duke e cilësuar rastin si raport për vendosjen e një banderole për Krishtlindje.
“Kam marrë një thirrje nga gjykata në lidhje me raportin për vendosjen e një banderole për Ditën e Krishtlindjeve. Do t’i përgjigjem thirrjes, ndërsa banderola do të vendoset përsëri për Krishtlindjet e ardhshme”, ka shkruar ai.
Zëvendëskomandantia për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka konfirmuar për KosovaPress se Policia e Kosovës “i ka shqiptuar Radojeviqit tiketë për mosrespektim të urdhrit të zyrtarit policor”.
Më 6 janar 2026, në prag të Krishtlindjes ortodokse, afër selisë së Listës Serbe, në Mitrovicën e Veriut, ishte vendosur një baner me mbishkrimin “Paqja e Zotit, Krishti u lind”.