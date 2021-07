Kujdes! Këto zakone ngadalësojnë metabolizmin tuaj!

Nëse mbani dietë dhe sërish e keni të ëvshtrë të humbni peshë, ka një arsyeja. Metabolizmi juaj po funksionon ngadalë.

Metabolizmi ngadalësohet nga këto zakone të këqija:

Hani në orare të papërshtatshme

Kur nuk keni një plan diete dhe orar ushqimi, ka shumë gjasa që të keni më pak energji dhe të bëheni obezë. Sipas studimeve shkencore, kur hani rregullisht, ose nëse është e mundur kur konsumoni vaktet tuaja në të njëjtën kohë çdo ditë, metabolizmi fuksionon mirë.

Nuk flini mjaftueshëm

Gjumi i papërshtatshëm dhe i keq bën shumë dëm në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kur flini mjaftueshëm keni më shumë energji dhe jeni më aktivë, ndërsa nuk konsumoni ushqim shtesë. E kundërta ndodh kur nuk flini sa duhet.

Jeni i dehidruar

Marrja e pamjaftueshme e ujit dhe lëngjeve çon në dehidrim të trupit, i cili nga ana tjetër shkakton një ngadalësim të metabolizmit dhe djegien e më pak kalorive. Për të parandaluar dehidratimin, pini të paktën 2 litra ujë në ditë dhe hani shumë fruta dhe perime që janë gjithashtu të pasura me ujë.

Qëndroni gjatë në ulur karrige

Puna ulur mund të jetë e pashmangshme për disa, por ushtrimi është me të vërtetë zgjedhja. Ju nuk keni nevojë të regjistroheni në palestër për të bërë ushtrime, por mund t’i drejtoheni formave të tjera të trajnimit që do t’ju japin gjendje më të mirë fizike dhe do t’ju ndihmojnë të rrisni ritmin tuaj metabolik. Provo të ecësh. çiklizëm, vallëzim, ushtrime aerobike në natyrë ose në shtëpi. Ka plot zgjidhje, gjithçka që ju nevojitet është vullneti.