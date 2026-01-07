Kungull i kuq apo patate e ëmbël: Cili ka më shumë kalium?

Patatet e ëmbla dhe kungulli janë të dyja ushqyese dhe të pasura me fibra, por nëse po përpiqeni të rrisni marrjen e vitaminës A dhe kaliumit, patatet e ëmbla dalin në pah.
Patatet e ëmbla janë të parat për nga kaliumi – Patatet e ëmbla ofrojnë më shumë nga lëndët ushqyese kryesore për të cilat shumica e njerëzve kanë nevojë më shumë – veçanërisht kaliumin. Një filxhan patate e ëmbël e pjekur përmban rreth 950 miligramë (mg) kalium – pothuajse dyfishi i sasisë që gjendet në kungullin e njomë. Një filxhan kungull i pjekur në furrë ka 582 mg kalium.
Vlera e rekomanduar ditore (VD) e kaliumit është 4,700 mg për të rriturit.
Më poshtë është një krahasim midis një filxhani kungull të pjekur dhe të pakripur dhe patateve të ëmbla.
Pse keni nevojë për kalium?
Kaliumi është një elektrolit që ndihmon në rregullimin e ritmit të zemrës, balancimin e lëngjeve, mbrojtjen e kockave dhe kontrollin e presionit të gjakut. Kalium i ulët, i njohur edhe si hipokalemiZakonisht shihet tek njerëzit që marrin diuretikë. Medikamentet diuretike bëjnë që trupi të çlirojë më shumë kalium përmes urinës. Konsultohuni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni shqetësime në lidhje me marrjen e kaliumit, veçanërisht nëse merrni ilaçe.
Patatet e ëmbla kanë gjithashtu më shumë vitaminë A – Patatet e ëmbla kanë më shumë vitaminë A sesa kungulli i ëmblës. Vitamina A është një vitaminë thelbësore e tretshme në yndyrë që është e përfshirë në disa funksione të trupit, duke përfshirë:
Funksioni imunitar
Rritja
Vizioni
Riprodhimi mashkullor dhe femëror
Vitamina A shoqërohet gjithashtu me një rrezik më të ulët të kancerit të caktuar, duke përfshirë:
Kanceri i mushkërive
Limfoma jo-Hodgkin
Kanceri i pankreasit
Kanceri i ezofagut
Kanceri i fshikëzës
Një tjetër përfitim i vitaminës A është se mund të zvogëlojë mundësinë e zhvillimit të degjenerimit makular të lidhur me moshën (AMD).
Një studim zbuloi se njerëzit me rrezik të lartë për AMD të avancuar kishin 25% më pak gjasa të zhvillonin formën e avancuar të AMD kur merrnin një suplement që përmbante beta-karoten (një pararendës i vitaminës A), së bashku me vitaminë E, zink, bakër dhe vitaminë C.
Si të zgjidhni patate të ëmbla ose kungull të kuq?
Patatja e ëmbël dhe kungulli janë të dyja ushqime ushqyese që duhet të përfshihen në dietë, së bashku me një shumëllojshmëri frutash, drithërash, yndyrnash, proteinash dhe perimesh të tjera.
Nëse doni të merrni përmbajtjen më të lartë të vitaminës A dhe kaliumit, patatet e ëmbla janë fituesja.
Megjithatë, ruajtja e një diete të ekuilibruar është thelbësore.