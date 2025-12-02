Kungull me sheqer, arra dhe mjaltë

Recetat të ndryshme me kungull nuk kanë fund, por kjo e sotmja do t’ju pëlqejë dhe do t’ju sjellë shijen e duarave të arta të gjyshes.Zakonisht ato e përgatitnin të zier me sheqer apo të pjekur me sheqer në furrë, por versioni pak më i modernizuar e recetës mëposhtme është akoma dhe më i shijshëm.
Përbërësit: kungull dimëror, sheqer kaf, kanellë, arra dhe mjaltë.
Përgatitja:
Kungullin e lajmë mirë nga jashtë dhe e presim në feta as shumë të holla, por as shumë të gjëra,. I heqim farat në mes, por pa i qëruar lëkurën dhe dhe e ziejmë në avull për 20-25 minuta. Më pas i vendosim në një tavë me letër pjekje dhe i spërkasim sipër me sheqer të kaftë, kanellë dhe i pjekim në 250 C për 10-15 minuta. Më pas i heqim nga furra dhe i shërbejmë nëpër pjata duke i spërkatur nga sipër me mjaltë dhe arra. Kjo lloj “ëmbëlsire” serviret e ngrohtë dhe hahet me lugë derisa mbet vetëm lëkura. Ju bëftë mirë!