Kuptimi i Inteligjencës Emocionale

Vjen momenti dhe do të pyesish vetën:

“A thue, vallë, “si u bëmë nga gjithçka në një asgjë?!”

Valët e jetës janë të paparapamë!

Sot je!

I/e pasun, i/e famshëm, i/e shëndetshëm, i/e bukur!

Ama!

Doemos do të vijë momenti ku do të shijosh të kundërtat e të lartpërmendurave!

Për të tejkaluar, me sa më pak pasoja, at proces jetësor i cili – padyshim – të pret TY, çfarë duhet të bësh?!

Duhet TË PIQESH!

Të piqesh në mendje!

Të piqesh në shpirt!

Të piqesh në zemër!

Ndoshta të gjitha sfidat e vështirësitë e jetës nëpër të cilat je duke u zvarrit bre!

Ndoshta – pikërisht ato – janë rruga jota drejt MAJËS!

Ama!

TI s’je duke e dit këtë!

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Mund që ju ta urreni një send, e ai të jetë shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ju ta doni një send, e ai të jetë i dëmshëm për ju. All-llahu e di (fundin e çdo sendi) e ju nuk dini.

Prandaj!

LUTU!

Lutu që fundi i sprovave dhe fundi i vështirësive të jetë i mirë!

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Zoti yt ka thënë!

“Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem!”

Hajde!

Tani!

Drejto duart e tua kah Qielli!

Vendos lidhjen n’mes mendjes, zemres dhe shpirtit tënd!

Je i/e vetëdijshëm se çfarë po kërkon?!

Je i/e vetëdijshëm se prej kujt po kërkon?!

Po?!

Eh tash, pra!

Saktësoje lutjen tënde në mendje!

Ndjeje lutjen tënde me zemër!

Dhe!

Thuaj!

O Zot!

InshAlla e mrama me hajr!🤲

Nga: Nora Huseinovic Veliu