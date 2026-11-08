Dëshironi të jetoni në Kalabri? Shtëpi falas për dhjetë vjet…

Rajoni ku me shekuj kanë jetuar banorë me gjak shqiptar, si të ishte vetë Shqipëria
Imagjinoni të zhvendoseni në një nga qytetet e qeta italiane dhe të jetoni në një shtëpi për dhjetë vjet pa paguar qira, ndërsa shteti mbulon kostot e rinovimit të saj. Kjo është pikërisht mundësia e ofruar nga një iniciativë e re nga rajoni i Kalabrisë, e cila synon të tërheqë banorë të rinj në qytete më të vogla dhe të ndalojë emigrimin e tyre.
Programi i quajtur “Ripopola Calabria” u lançua më 5 nëntor 2026, dhe në fazën e parë, 50 prona në 26 komuna iu ofruan palëve të interesuara.
Këto janë ndërtesa të braktisura ose të papërdorura në pronësi të komuniteteve lokale, të cilat rajoni do t’i financojë dhe rinovojë, dhe më pas do t’ua ndajë banorëve të rinj për përdorim falas për një periudhë prej dhjetë vjetësh.
Rinovim deri në 280,000 euro për pronë
Sipas rregullave të programit, kostot e ndërtimit dhe punimeve të tjera të planifikuara do të mbulohen plotësisht nga rajoni i Kalabrisë. Fondet e ofruara arrijnë deri në dy mijë euro për metër katror të sipërfaqes bruto, dhe shuma maksimale për një njësi banimi është 280,000 euro.
Megjithatë, përfituesit nuk bëhen pronarë shtëpish. Pronat ndahen nëpërmjet një kontrate për përdorim falas për dhjetë vjet, me detyrimin që përfituesit të kenë një vendbanim të regjistruar në to gjatë gjithë asaj periudhe.
Shtëpitë janë të destinuara ekskluzivisht për qëllime banimi. Ato nuk lejohen të jepen me qira personave të tjerë, të jepen me nënqira ose të përdoren për qëllime turistike. Gjithashtu, mobiljet nuk përfshihen në kostot e rinovimit.
Kush mund të aplikojë?
E drejta për të aplikuar është e hapur për të rriturit që kanë banuar jashtë rajonit të Kalabrisë për të paktën tre vjet dhe janë të gatshëm të zhvendosen përgjithmonë në një nga vendet e mbuluara nga programi.
Qytetarët italianë, përfshirë ata që jetojnë jashtë vendit, qytetarët e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian dhe shtetasit e vendeve të treta që plotësojnë kushtet për qëndrim të ligjshëm në Itali, mund të aplikojnë.
Çiftet e reja të martuara, familjet me fëmijë, prindërit beqarë, personat që punojnë nga distanca, të vetëpunësuarit, punonjësit e kulturës dhe personat me aftësi të kufizuara kanë përparësi në procesin e dhënies së pikëve. Italianët që duan të kthehen në atdheun e tyre vlerësohen gjithashtu veçanërisht.
Palët e interesuara mund të zgjedhin deri në tre prona, sipas radhës së preferencës, dhe aplikimet dorëzohen përmes platformës zyrtare online të programit. Afati i fundit për aplikim është 18 dhjetori 2026 deri në orën 17:00.
Pas përfundimit të procedurës dhe përzgjedhjes së përfituesve, komunitetet lokale dhe rajonet do të organizojnë rindërtimin e objekteve. Punimet duhet të përfundojnë brenda 18 muajve, pas së cilës shtëpitë do t’u dorëzohen qiramarrësve të rinj.
Programi financohet me fonde nga Plani i Zhvillimit dhe Kohezionit të Rajonit të Kalabrisë për periudhën 2021–2027, dhe qëllimi i tij është të ringjallë qytetet më të vogla, të restaurojë ndërtesat e braktisura dhe të tërheqë banorë të rinj.