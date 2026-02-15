Kur e kemi Imanin e plotë e nuk kemi mosbesim.

✍️- Besimi se Xheneti dhe Xhehenemi, ose njëri prej tyre, do të pushojnë së ekzistuari është një mohim i fjalëve të Zotit në Suren El-Bejjine dhe (El-Ahzab:65) “Ata do të qëndrojnë aty përgjithmonë.” Në fakt ka ardhur njëmbëdhjet vende në Kuran, tetë herë për xhenetin dhe tre herë për xhehenemin se janë të përjetshëm.
Dhe fjalët e Pejgamberit a.s. “Vdekja do të shfaqet në formën e një dashi të bardhë (që do të thotë se vdekja do të përshkruhet si një dash i bardhë), pastaj do të theret dhe një thirrës do të shpallë: ‘O njerëz të Xhenetit, përjetësi, pa vdekje! O njerëz të xhehnemit, përjetësi, pa vdekje!'” (Buhariu: 4730).
👈- Gjithashtu midis formave të mosbesimit është besimi se Xheneti përbëhet nga kënaqësi jo-shqisore, jo-fizike, ose se Xhehenemi përbëhet nga dhimbje shpirtërore, dmth dhimbje jo-shqisore, jo-fizike. Kjo konsiderohet unanimisht mosbesim sepse mohon fjalët e Zotit drejtuar banorëve të Xhenetit:
“Hani dhe pini me shëndet të mirë për atë që keni vënë në ditët e kaluara.” (El-hakka:24). Dhe fjalët e Zotit drejtuar mosbesimtarëve në Xhehenem:
“Sa herë që lëkurat e tyre digjen, Ne do t’i zëvendësojmë ato me lëkura të tjera në mënyrë që ata të shijojnë dënimin”.(Nisa:56).
👈- Në mënyrë të ngjashme, është mohimi i ringjalljes së trupit me shpirt në Ahiret është një mohim i fjalëve të Zotit: “Ashtu siç e filluam krijimin e parë, Ne do ta përsërisim atë”. (Enbija:104).
Mohimi i farzeve të namazeve të përcaktuara është gjithashtu një mohim(Kufër). Për shembull, Zoti i Plotfuqishëm thotë në Kuran: “Vërtet, namazi është urdhëruar për besimtarët një urdhër i kohëve të caktuara”, (Nisa:103).
Po ashtu Pejgamberi a.s. thotë: “Pesë namaze janë urdhëruar nga Zoti për robërit e Tij”. (Ebu Davud, nr.425).
👈- Në mënyrë të ngjashme është edhe mohimi i detyrimit të agjërimit në Ramazan konsiderohet mosbesim dhe bie ndesh me deklaratën e Zotit të Plotfuqishëm në Kuran: “O ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjërimi ashtu siç u ishte urdhëruar atyre para jush, që të bëheni të devotshëm”. (Bekare: 183). Mohimi i detyrimit të Zekatit bie ndesh me deklaratën e Zotit të Plotfuqishëm në Suren El-Bekare: “Dhe falni namazin dhe jepni zekatin”.
👈- Të besosh se divorci është absolutisht i ndaluar konsiderohet mosbesim dhe bie ndesh me thënien e Zotit të Plotfuqishëm në Kuran, “O Pejgamber, kur të divorcoheni nga gratë, divorcojini ato për periudhën e tyre të caktuar të pritjes.(kohën e pastërtisë).(Et-talak:1).
👈- Po ashtu lejimi i konsumimit të alkoolit konsiderohet mosbesim dhe bie ndesh me thënien e Zotit të Plotfuqishëm: “Shejtani dëshiron vetëm të shkaktojë armiqësi dhe urrejtje midis jush përmes pijeve dehëse dhe bixhozit dhe t’ju largojë nga përkujtimi i Zotit dhe nga namazi. A nuk do të hiqni dorë?” (Maide:90).
Po ashtu Pejgamberi a.s. thotë:
“Vërtet, Zoti e ka mallkuar verën dhe shtrydhësen e saj. Dhe atij që i shtrydhet atë, ai që e shet atë, ai që e blen atë, ai që e pi atë, ai që e konsumon çmimin e saj, ai që e mban atë, ai të cilit i servohet, ai që e pi atë dhe ai që e tërheq atë.” (Ahmedi në Musned: 2897).
Prof. ass. dr. Musa Vila