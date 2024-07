Kur është më mirë të hani pjeshkë: vetitë, përfitimet dhe kundërindikacionet e këtij fruti

Pjeshkët janë të pasura me veti të dobishme për lëkurën dhe flokët: falë vitaminave dhe fibrave, ato kanë veti antioksiduese dhe tretëse. Duke qenë të ulëta në sheqer, ato mund të konsumohen çdo ditë: ja kur është më mirë t’i konsumoni.

Pjeshkët janë një frut tipik i stinës. Ka lloje të ndryshme të këtij fruti: ka ato të lëmuara (nektarina), nektarina, perkoka ose ato me lëvozhgë të mbuluar me qime. Mund të ndryshojë edhe ngjyra e pulpës, e cila mund të jetë më e kuqe ose e bardhë. Pjeshkët, si shumë fruta, kanë shumë veti të dobishme për lëkurën dhe flokët: janë të pasura me kalium, hekur, kalcium, zink dhe vitaminë A. Janë pastruese dhe kanë përfitime për tretjen. Janë të pasura me antioksidantë dhe me pak yndyrë. Konsumimi i pjeshkës, si dhe i kajsive, kumbullave apo frutave të tjera të verës kur ato janë në sezon, pra nga maji deri në shtator, kanë një ndikim pozitiv në ekosistemin mjedisor: nëse hani fruta të rritura në Itali, mbroni prodhimin sezonal dhe km zero.

Vetitë dhe vitaminat e pjeshkës

Pjeshkët janë aleatë të vlefshëm për zemrën, lëkurën dhe zorrët. Pjeshkët janë të pasura me vitamina A, C, K, E, kalium, magnez, fibra dhe antioksidantë. Kanë veti tretëse, anti-plakje , antihistamine dhe antitumorale. Për më tepër, ato ndihmojnë rregullsinë e zorrëve, promovojnë shëndetin kardiovaskular dhe reduktojnë simptomat e alergjisë.

Efektet pozitive të pjeshkës në shëndet

Pjeshkët, duke qenë të pasura me kalium, kanë veti diuretike dhe luftojnë mbajtjen e ujit, duke eliminuar ujin e tepërt e për rrjedhojë edhe toksinat. Kjo ndihmon mëlçinë dhe veshkat të punojnë më mirë. Për më tepër, ngrënia e këtij fruti lufton kapsllëkun, falë vetive të tij pastruese. Për më tepër, disa kërkime të publikuara në Shtetet e Bashkuara nxjerrin në pah efektet anti-inflamatore të pjeshkës. Për më tepër, falë vetive të pjeshkës, këto fruta mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe parandalojnë shfaqjen e diabetit. Konsumimi i rregullt i këtij fruti ndihmon edhe qarkullimin e gjakut.

Përfitimet e pjeshkës për flokët dhe lëkurën

Pjeshkët e konsumuara në verë sjellin përfitime të mëdha për flokët dhe lëkurën: falë flavonoideve, me të cilat është e pasur tuli i pjeshkës, ky frut është në gjendje të mbrojë lëkurën nga dëmtimet e shkaktuara nga rrezet UV . Për më tepër, flavonoidet stimulojnë prodhimin e sebumit dhe kolagjenit, duke ndihmuar që flokët tanë të jenë gjithmonë të butë, me shkëlqim dhe të shëndetshëm. Vitamina C dhe beta-karotina i bëjnë flokët më të fortë dhe më të lehtë dhe lëkurën më të shndritshme.

Sa pjeshkë për të ngrënë në ditë dhe kur?

Sipas ekspertëve, për të mbajtur trupin tonë të shëndetshëm, këshillohet të hamë të paktën 150 gramë fruta në ditë, që korrespondon me një frutë. Frutat si pjeshkë, kivi, portokall apo grejpfrut mund të konsumohen çdo ditë, një ose dy herë në ditë. Këshillohet të hani pjeshkë në mëngjes për mëngjes ose si meze të lehtë gjatë pasdites: megjithatë, nëse është e mundur, është më mirë t’i shmangni ato në fund të çdo vakti.

Cilat janë kundërindikacionet?

Pjeshkët, si pothuajse të gjitha frutat, nuk kanë kundërindikacione të veçanta. Megjithatë, tek ata që vuajnë nga sheqeri i lartë në gjak është më mirë të shmangin ngrënien e tyre shumë shpesh. Përveç kësaj, salicilatet natyrale mund të shkaktojnë reaksione pseudoalergjike që kanë simptoma të ngjashme me ato të alergjive. Ashtu si të gjitha llojet e frutave, konsumimi i tepërt ka efekte laksative.