Kur ndihesh i dëshpëruar në jetë

Një nga rregullat e lumturisë në jetë është të mos e bazosh të gjithë jetën tënde vetëm në një gjë. Nëse e humbet atë, nuk duhet të ndihesh i dëshpëruar. Përkundrazi, është mençuri të diversifikosh burimet e lumturisë, ashtu si një tregtar diversifikon investimet e tij. Siç thuhet: “Mos i vendos të gjitha vezët në një shportë.”

Për shembull, nëse pret një ngritje në punë, mos e bëj këtë qëllimin e vetëm të jetës tënde. Nëse humbet një person të dashur, mos e ndërlidh gjithë jetën tënde me atë person. Nëse ke ndërtuar një marrëdhënie miqësie apo dashurie dhe humbet palën tjetër, nëse ke burime të tjera lumturie, ndikimi i kësaj humbjeje do të jetë më i lehtë. Është normale që zemra e njeriut të lidhet me gjëra që i sjellin lumturi, por ka një ndryshim të madh midis të lidhurit me diçka dhe të mos shikuarit përtej saj dhe të lidhurit me diçka duke pasur edhe gjëra të tjera që të sjellin lumturi.

Jeta është e paqëndrueshme dhe gjithmonë në ndryshim. Nëse lumturinë e var tek diçka e paqëndrueshme, do të përjetosh dëshpërim kur ta humbasësh atë, qoftë punë, tregti, marrëdhënie apo shëndet. Ajo që është e qëndrueshme në jetë është Zoti i Plotfuqishëm. Kur një njeri e lidh zemrën dhe lumturinë e tij me Zotin, ndien qetësi dhe stabilitet, sepse Zoti është i përhershëm dhe i pashtershëm. Siç ka thënë Ibn Kajimi: “Kush dëshiron lumturi të përjetshme, le të përqafojë përulësinë ndaj Zotit.” Ibn Tejmije ka thënë: “Në këtë botë ka një parajsë; kush nuk hyn në të, nuk do të hyjë në Parajsën e Botës Tjetër. Parajsa e kësaj bote është qetësia dhe paqja e zemrës në lidhje me Zotin.”

Si mund të shmangësh varësinë ndaj një gjëje të vetme dhe të krijosh burime të ndryshme lumturie?

Zgjeroni rrethin tuaj të interesave: Mos e kufizoni veten vetëm në një gjë. Keni disa qëllime dhe interesa të ndryshme.

Fokusohuni tek ajo që mund të kontrolloni: Mos e bazoni lumturinë në gjëra që nuk mund t’i ndryshoni, si mendimet dhe veprimet e të tjerëve, kushtet e jashtme (si moti apo krizat ekonomike) apo të kaluarën.

Kuptoni qëllimin e krijimit tuaj: Njeriu është krijuar për të adhuruar Zotin, jo për t’u varur nga objektet apo njerëzit. Kjo ndihmon që të përballoni humbjet më lehtë.

Vlerësoni veten dhe bekimet e Zotit: Mos e lidhni lumturinë me gjëra të jashtme që zvogëlojnë vlerën tuaj. Njihni pikët tuaja të forta dhe dobësitë, zhvilloni aftësitë dhe mos u krahasoni me të tjerët.

Pyet veten çfarë të bën të lumtur dhe bëje atë: Kujdesuni për tre marrëdhënie për të qenë të lumtur: marrëdhënia juaj me Zotin, marrëdhënia me veten dhe marrëdhënia me të tjerët.

Lumturia dhe stabiliteti në jetë vijnë nga këto principe dhe nga mbështetja në Zotin e Plotfuqishëm.