Kur një djall ballkanas thotë një të vërtetë mbi arsyet e luftës

Vuçiç: E Treta ka nisur tashmë, kështu nisën e Para dhe e Dyta…
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka bërë vlerësime shqetësuese për situatën globale të sigurisë, duke thënë se bota është tashmë në një konflikt serioz, megjithëse kjo ende nuk është pranuar zyrtarisht.
Duke folur për tensionet aktuale gjeopolitike për gazetën gjermane Berliner Zeitung, presidenti serb theksoi se lufta për burimet kryesore si nafta, gazi dhe metalet e rralla ka vazhduar për një kohë të gjatë, por se tani po hyjnë në një fazë më të rrezikshme.
“Parandalimi i Luftës së Tretë Botërore do të jetë i vështirë. Mund të ketë filluar tashmë, thjesht nuk flasim zyrtarisht për këtë ende në atë mënyrë”, tha Vuçiç, duke kujtuar se si Lufta e Parë Botërore ashtu edhe Lufta e Dytë Botërore filluan si konflikte rajonale përpara se të përshkallëzoheshin në luftëra globale.
Vëmendje e veçantë iu kushtua deklaratës së tij mbi një përshkallëzim të mundshëm bërthamor. Vuçiç tha se beson që mund të përdoren armë bërthamore taktike, duke shtuar se vendet aktualisht po përpiqen të “blejnë kohë” dhe të përgatiten për një zhvillim të mundshëm.
Duke folur për marrëdhëniet ndërkombëtare, ai vlerësoi se rendi global u ndërpre në vitin 1999 me sulmin ndaj Serbisë, dhe jo vetëm me shpërthimin e luftës në Ukrainë. Sipas tij, fuqitë e mëdha sot po tregojnë hipokrizi dhe po i mosrespektojnë gjithnjë e më shumë parimet mbi të cilat bazohet sistemi i Kombeve të Bashkuara.
Vuçiç foli edhe për marrëdhëniet rajonale, duke theksuar se Serbia ka të drejtë të modernizojë ushtrinë e saj, veçanërisht në kontekstin e, siç pretendon ai, bashkëpunimit gjithnjë e më të ngushtë ushtarak midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës.
“Gjithçka që bëjmë është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe shërben ekskluzivisht për të mbrojtur integritetin tonë”, tha presidenti serb. /tesheshi