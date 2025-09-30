Kurti diskuton me senatoren Shaheen për marrëdhëniet Kosovë–SHBA

Kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka zhvilluar një takim në Washington D.C. me senatoren demokrate nga New Hampshire, Jeanne Shaheen.
Diskutimet u përqendruan në marrëdhëniet bilaterale, zhvillimet e fundit në Kosovë, progresin ekonomik, investimet në fushën e mbrojtjes, përmirësimin e sigurisë dhe forcimin e sundimit të ligjit.
Sipas njoftimit, Kurti veçoi vendimin e Qeverisë për heqjen e tarifave doganore për produktet me origjinë nga SHBA-ja dhe vazhdimin e programit MCC Compact për Kosovën nga administrata amerikane, duke i cilësuar këto si zhvillime të rëndësishme në marrëdhëniet dypalëshe.
Ai gjithashtu nënvizoi mundësitë që Kosova ofron për kompanitë dhe investitorët amerikanë.
Senatorja Shaheen, e cila kishte vizituar Kosovën pas sulmit terrorist dhe paramilitar të 24 shtatorit 2023 në Banjskë të Zveçanit, rikujtoi thirrjet e saj për arrestimin e Millan Radoiçiqit.
Kryeministri Kurti theksoi se, pavarësisht pranimit të fajësisë, Radoiçiq edhe dy vjet pas sulmit vazhdon të mbetet i lirë në Serbi