Kurti: Evropa ka nevojë për qëndrim të qartë kundër autoritarizmit dhe mbështetje për demokracinë

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në një diskutim të organizuar nga Instituti francez “Jacques Delors” në Paris, ku është pritur nga drejtorja e institutit, Sylvie Mattelly.
Ngjarja u përqendrua në zhvillimet gjeopolitike në Evropë dhe rolin që luan Ballkani Perëndimor në këtë kontekst.
Në debat mori pjesë edhe Rene Troccaz, i dërguari i posaçëm i Ministrisë së Jashtme të Francës për Ballkanin Perëndimor.
Në fjalën e tij hyrëse, Kurti falënderoi organizatorët për ftesën dhe vlerësoi se Evropa e sotme është njëkohësisht e pasur me mundësi dhe e përballur me sfida të reja gjeopolitike.
Ai theksoi nevojën për planifikim afatgjatë dhe për vendosmëri në mbrojtjen e vlerave demokratike.
“Evropa duhet të arrijë një ekuilibër të ri mes rendit dhe ndryshimit. Ky proces kërkon qëndrueshmëri, unitet dhe një qëndrim të qartë kundër autoritarizmit. Vetëm përmes përfshirjes së vendeve që ndajnë të njëjtat parime demokratike mund të ndërtohet një rend i qëndrueshëm evropian”, u shpreh Kurti.
Duke folur për Kosovën, ai vuri në dukje përparimin institucional dhe ekonomik që vendi ka arritur që nga shpallja e pavarësisë.
Në temën e sigurisë dhe mbrojtjes, ai nënvizoi rritjen e buxhetit dhe kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, duke e përmbyllur me mesazhin se “mbrojtja e demokracisë është një proces i përhershëm”.
Në këtë vizitë, Kurtin e shoqëruan zëvendësministri i Jashtëm në detyrë, Kreshnik Ahmeti, dhe ambasadori i Kosovës në Francë, Mehdi Halimi.
Kryeministri kosovar ndodhet në Paris me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, për të marrë pjesë në Forumin e Paqes, që mbahet më 29 dhe 30 tetor.