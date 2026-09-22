Kurti kërkon mbështetjen e Kuvajtit që Kosova të fitojë statusin e vëzhguesit në OBI

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka zhvilluar takim me Princin e Kurorës së Shtetit të Kuvajtit, Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah në e punimeve të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
Në këtë takim siç ka njoftuar Kurti është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë.
“Tani është koha për një hap të ri domethënës: këtë miqësi ta kthejmë në partneritet konkret në rrugën e zhvillimit ekonomik. Shprehëm gatishmërinë tonë për ta nënshkruar memorandumin për Komisionin e Përbashkët për Bashkëpunim, i cili do t’u japë marrëdhënieve tona mundësi të reja dhe një kornizë të qëndrueshme. U pajtuam që së shpejti do t’i përmbyllim edhe marrëveshjen për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe marrëveshjen për mbrojtjen e investimeve. Kërkuam gjithashtu mbështetjen e Kuvajtit që Kosova të fitojë statusin e vëzhguesit në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik”, ka shkruar Kurti në Facebook.
Kurti ka kujtuar edhe ndihëm që Kuvajti ka dhënë gjatë luftës në Kosovë ku ka shprehur falënderimin.
Kryeministri njoftoi se Princi i Kuvajtit e ka falënderuar Kosovën për përkrahjen në luftimin e ekstremizmit në rajonin e Gjirit.
Në takim siç ka njoftuar Kurti është biseduar edhe për kontributin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në misionin paqeruajtës në Kuvajt si pjesë e Gardës Kombëtare të Iowa-s.