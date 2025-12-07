Kurti: Me numrin 116, drejt një fitoreje të madhe

Kryeministri në detyrë dhe lideri i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Albin Kurti, ka reaguar pas tërheqjes së numrit të renditjes për subjektet politike në fletëvotimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të zhvillohen më 28 dhjetor.
Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka theksuar se Lëvizja Vetëvendosje, me numrin 116, do të angazhohet me qytetarët për të arritur një fitore edhe më të madhe në këto zgjedhje.
“Me numrin 116 bashkë me qytetarët angazhohemi për një fitore edhe më të madhe”, ka shkruar Kurti.