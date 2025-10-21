Kurti: Nuk është e lehtë të formohet qeveria, atmosfera politike është intoksikuar

Kryeministri në detyrë dhe lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka pranuar se formimi i qeverisë së re mbetet një proces i vështirë dhe se ekziston mundësia që vendi të shkojë sërish në zgjedhje nëse deri të dielën nuk arrihet marrëveshje.
Duke folur nga Londra, Kurti tha se afati i fundit për krijimin e qeverisë është e diela, ndërsa të hënën, sipas tij, ose do të ketë qeveri, ose zgjedhje të reja.
“Do të përpiqemi maksimalisht që deri në të dielën ta bëjmë qeverinë. Të hënën nuk mundemi më të përgatitemi, sepse ose e kemi bërë qeverinë ose jo. Në këto ditë të mbetura jemi duke komunikuar, duke biseduar. Nuk është kollaj, sepse atmosfera është shumë e intoksikuar – ka shumë xhelozi, inat e cinizëm, shumë më tepër se ide, punë e pasion”, tha Kurti, në një video që e ka publikuar IndeksOnline.
Ai shtoi se edhe partitë që kanë qenë në opozitë nuk po tregojnë vullnet të vërtetë për bashkëpunim e ndërtim të institucioneve.
“Siç duket, alternativa tjetër është të shkojmë në zgjedhje prapë. Nuk po duket që opozita ka as vullnet e as synim për qeveri të tyre”, deklaroi Kurti.
Kreu i Vetëvendosjes pranoi gjithashtu se procesi i bisedimeve me partitë e tjera nuk po zhvillohet lehtë, duke nënvizuar se tensionet dhe mungesa e besimit kanë ndikuar në klimën politike të ditëve të fundit.