Kurti: Pas 9 vitesh nuk ka të akuzuar e as të gjykuar për Astrit Deharin, e lëre më të dënuar

Kryeministri në detyrë i Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti ka thënë se ish-aktivisti i kësaj partie, Astrit Dehari u vra në burg ku atje ishte për shkaqe politike.
Ai ka thënë se 9 vjet pas këtij rasti nuk ka as të gjykuar e as të akuzuar.
“Astrit Dehari ishte ne burg për shkaqe politike, për shkak se nuk pajtohej me pushtetin e atëhershëm. Ai u mbyt në burg dhe sot e kësaj dite nuk ka as të akuzuar e as të gjykuar e lërmë të dënuar për rastin e tij. Katër prokuror janë ndërruar dy të Prokurorisë së Prizrenit dhe dy të Prokurorisë Speciale, por nuk ka avancim cilësor”, ka thënë Kurti pas homazheve që janë bërë në 9 vjetorin e vdekjes së tij”, tha Kurti.
Kurti ka thënë se si qeveri janë të interesuar që ky rast të zbardhet dhe të gatshëm ta ndihmojnë Prokurorinë e Shtetit.
Drejtësi për këtë rast ka kërkuar edhe kryetari i Kuvendit, Dimal Basha.
Ai ka thënë se Dehari është mbajt në burg pa aktakuzë.
Astrit Dehari ishte gjetur i vdekur në qelinë e tij ku po mbahej, i cili bashkë me disa aktivistë të tjerë të LVV-së ishte në burg nën dyshimin për sulm ndaj objektit të Kuvendit të Kosovës.