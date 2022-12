Kurti: Vuçiqi po shkel marrëveshjen e tij të dashur të 2013-s

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, po shkel marrëveshjen e vitit 2013 duke i nxitur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që ta kundërshtojnë anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë.

Kurti përmes një postimi në Facebook të martën mbrëma, ka thënë se Serbia nuk do të mund ta pengojë Kosovën asnjëherë që të bëhet anëtare e BE-së.

“Presidenti dhe Qeveria e Serbisë, mbetën të vetmuar në kundërshtimin e aplikimit zyrtar të Republikës së Kosovës për anëtarësim në BE. Duke i dërguar letra shteteve anëtare të BE-së, që t’i nxisin për të kundërshtuar aplikimin tonë për anëtarësim në BE, Vučić-i po e shkel hapur dhe egërsisht marrëveshjen e tij të dashur të vitit 2013 (Marrëveshja Thaçi-Daçiq, 19 prill 2013) e cila në pikën 14 parashihte heqjen dorë nga kundërshtimi dhe pengimi i anëtarësimit të Kosovës në BE. Për mua e vetmja pikë me vlerë në atë marrëveshje është pika 14, sepse vetëm ajo siguron të ardhme demokratike, liberale e paqedashëse për të dyja shtetet në BE. Pikërisht për shkak të përmbajtjes së tillë, Serbia po e shkel kaq hapur një obligim të tillë”, ka shkruar Kurti.

Ai ka falënderuar zyrtarët shtetërorë që ndihmuan në përgatitjen e procesit të aplikimit për anëtarësim në BE e po ashtu zyrtarët ndërkombëtarë që e mbështetën aplikimin.

Kosova më 15 dhjetor dorëzoi në Pragë aplikacionin për aplikim të statusit të shtetit kandidat në BE.