Kush e dëshiron video-lojën në Steam, duhet ta blejë sërish

Escape from Tarkov do të publikohet brenda dy muajve në versionin 1.0 dhe paralelisht me këtë, për herë të parë pas tetë vitesh ekzistencë, do të shfaqet edhe në Steam.
Kjo do të jetë një moment i rëndësishëm për video-lojën më të njohur të stilit “extraction shooter” në treg, por zhvilluesi Battlestate Games është kujdesur që as ky hap të mos kalojë pa polemika.
Është konfirmuar që pronarët ekzistues të video-lojës nuk do të mund të “kalojnë” video-lojën në Steam, pra nuk do të ketë ndonjë nevojë reale për këtë, por nëse dëshironi Tarkov-in në Steam – duhet ta blini sërish, në mënyrë që ta keni më lehtë për të sinkronizuar listën e miqve, për të ndjekur statistikat e video-lojës dhe të ngjashme.
Kjo është një vendim mjaft i çuditshëm, sidomos duke pasur parasysh që versioni në Steam do të ndajë të njëjtat serverë me versionin aktual të lojës. Gjithashtu, për të luajtur të dy versionet, do të kërkohet i njëjti llogari Battlestate.
Të paktën, në Steam nuk do të jetë e nevojshme të blesh versionin më të shtrenjtë të Tarkovit për të marrë bonuset që ofrohen në atë version.
Teknikisht, nuk ka asnjë pengesë që video-loja të migrojë në Steam, madje edhe nga Steam, siç ndodhi me Fallout 76, i cili iu dha falas të gjithë pronarëve të versionit të vjetër në Bethesda Launcher kur ai u mbyll.