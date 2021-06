Kush është Naftali Bennett, kryeministri i ardhshëm i Izraelit?

Kryeministri i ardhshëm i Izraelit, 49-vjeçari i linjës fetare nacionaliste, Naftali Bennett, njihet për pikëpamjet e tij të të djathtës ekstreme anti-palestineze, shkruan Anadolu Agency (AA).

Ai hyri në politikë në vitin 2005 si ndihmës i Benjamin Netanyahut ndërsa nëse ai merr votëbesimin do të jetë emri i cili do heq Netanyahun nga detyra e tij pas 12 vitesh.

Bennett i cili është një ish-komando në ushtrinë e Izraelit, gjithashtu ka thënë: “Kam vrarë shumë arabë dhe nuk shoh ndonjë problem tek kjo”.

Politikani izraelit me kompaninë e tij të teknologjisë që e themeloi prej zero u bë milioner. Gjatë karrierës politike, thirrjet e tij kanë gjetur përgjigje tek votuesit e ekstremit të djathtë.

Ai mbron tezën se disa pjesë të Bregut Perëndimor, tokë palestineze nën okupimin izraelit, duhet të aneksohen nga Izraeli. Më parë ishte në shumë pozita, përfshirë Ministrinë e Ekonomisë dhe atë të Arsimit Kombëtar në qeveritë e Netanyahut.

Bennet, pas armëpushimit të arritur mes Izraelit dhe Hamasit për përfundimin e sulmeve të Izraelit ndaj Gazës muajin e kaluar në të cilën humbën jetën 254 palestinezë, arriti marrëveshje me kundërshtarin e Netanyahut, liderin e partisë opozitare “Ka Ardhmëri”, Yair Lapid për të themeluar koalicionin.

Sipas kësaj marrëveshjeje, lideri i partisë djathtiste Yamina me 7 deputetë në Parlament, do të jetë kryeministër për dy vite. Ndërsa më pas për dy vitet e fundit këtë detyrë do t’ia dorëzojë Lapid-it.

Duket e vështirë që një qeveri koalicioni me tetë partnerë, e përbërë nga parti të krahut të djathtë, të majtë, qendrës dhe islame që përfaqësojnë qytetarët palestinezë të Izraelit, të zgjasë kaq gjatë.

Bennett, nëna dhe babai i të cilit kanë lindur në SHBA, gjatë gjithë karrierës së tij politike ishte në pah për stilin e tij agresiv kundër palestinezëve. Bennet në vitin 2012 u zgjodh lider i partisë “Shtëpia Hebreje”.

Bennett mbron tezën se Bregu Perëndimor “nuk është nën okupim dhe se nuk ka një shtet Palestinë”. Në vitin 2018 ai e ndryshoi emrin e partisë “Shtëpia Hebreje” në Yamina dhe mori pjesë në koalicionin nën udhëheqjen e Netanyahut.

Në zgjedhjet e përgjithshme të 23 marsit në Izrael, partia e Bennett fitoi 7 deputetë. /aa