Kush është njeriu që shihet si pasardhësi i Khameneit?

Klani me ndikim dhe udhëheqësi i ri i Iranit
Udhëheqja iraniane ka përgatitur tashmë zëvendësime të personelit në rast se anëtarët kryesorë të regjimit likuidohen në sulmet SHBA-Izrael. Për të parandaluar kaosin politik, regjimi futi masa të paprecedentë dhe i vuri të gjitha forcat e sigurisë në gatishmëri të lartë.
Sipas raportimeve, udhëheqja e përditshme e vendit i ka kaluar në mënyrë efektive Ali Larijanit, 67 vjeç, sekretarit të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Larijani është një konservator dhe veteran i politikës iraniane, një ish-gjeneral brigade në Trupat e Gardës Revolucionare dhe një drejtor i hershëm i televizionit shtetëror iranian. Që nga fillimi i vitit 2026, gjatë protestave të mëdha kundër regjimit dhe kërcënimeve të sulmeve të SHBA-së, Larijani mori përsipër udhëheqjen de facto të vendit.
Roli i tij përfshin shtypjen e protestave, përgatitjen e strategjive mbrojtëse dhe ushtarake, dhe mbajtjen e kontakteve me partnerët kryesorë të Iranit, përfshirë Rusinë, Katarin dhe Omanin. Larijani gjithashtu mbikëqyri negociatat me Shtetet e Bashkuara mbi programin bërthamor të Iranit, ndërsa zyrtarisht ministri i Jashtëm Abbas Araghchi drejtoi bisedimet.
Larijani vjen nga një klan me ndikim: babai i tij ishte një ekspert ligjor shiit, një vëlla ishte këshilltar i politikës së jashtme të udhëheqësit suprem dhe një tjetër drejtonte gjyqësorin e Iranit. Lidhjet e tij me elitën e Republikës e bëjnë atë një nga kandidatët më të sigurt për të marrë përsipër funksione kyçe shtetërore në rast të paqëndrueshmërisë.
New York Times deklaron se Larijani gëzon besim të madh nga Ali Khamenei dhe se gjatë viteve ai ka qenë kryenegociatori i Iranit me Shtetet e Bashkuara dhe arkitekti kryesor i afrimit me Kinën. Që nga fillimi i këtij viti, aktiviteti i tij publik është rritur ndjeshëm, ndërsa ndikimi i Presidentit Mahmoud Pezeshkian është dobësuar, duke përfshirë vizitat diplomatike si ajo në Moskë, ku Larijani udhëtoi në vend të Pezeshkian.
Në rast të vdekjes ose mungesës së Udhëheqësit Suprem, Khamenei ka emëruar paraprakisht katër pasardhës të mundshëm për secilën pozicion kyç në ushtri dhe qeveri. Së bashku me Larijanin, ky rreth i brendshëm përfshin Këshilltarin Kryesor Ushtarak Yahya Rahim Safavi, Kryetarin e Parlamentit Mohamed Bagher Halibaf dhe Shefin e Shtabit të Udhëheqësit Suprem Ali Asghar Hejazi. Është formuar gjithashtu një Këshill Kombëtar i Mbrojtjes, i cili koordinon strategjinë ushtarake dhe të sigurisë.
Ekspertët thonë se Irani po shqyrton një “Delcy iranian” – një udhëheqës brenda regjimit i cili mund të sigurojë vazhdimësinë e pushtetit dhe të rivendosë kontaktet me Shtetet e Bashkuara, ngjashëm me mënyrën se si Delcy Rodríguez mori drejtimin e Venezuelës pas arrestimit të Nicolás Maduro. Larijani aktualisht konsiderohet si kandidati më i mundshëm për këtë rol, ndërsa Kryetari i Parlamentit Halibaf dhe ish-Presidenti Hassan Rouhani gjithashtu gëzojnë njëfarë mbështetjeje brenda regjimit dhe potencialisht midis partnerëve ndërkombëtarë.
Është aftësia e tij për të kombinuar funksionet ushtarake, politike dhe diplomatike që e bën Larijanin një figurë kyçe në krizën aktuale dhe një kandidat kryesor për të stabilizuar Iranin në rast të paqëndrueshmërisë së regjimit.