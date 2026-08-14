Kushner në Izrael dhe Egjipt për të diskutuar hapat e ardhshëm për Gazën

Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, do të udhëtojë javën e ardhshme drejt Jerusalemit, në krye të një delegacioni që do të diskutojë hapat e ardhshëm për Gazën.
Sipas një zyrtari të Bordit të Paqes, Kushner do të shoqërohet nga ish-kryeministri britanik Tony Blair dhe Nikolay Mladenov, ish-i dërguar i OKB-së, i cili aktualisht shërben si përfaqësues i lartë për Gazën.
Takimet në Jerusalem do të fokusohen te plani 20-pikësh i paqes i presidentit Trump, i mbështetur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në shtator të vitit 2025.
Megjithatë, Netanyahu së fundmi ka refuzuar një plan 15-pikësh, ndaj takimet do të shërbejnë edhe si mundësi për dëgjimin e palëve dhe diskutimin e hapave të mëtejshëm.
Sipas zyrtarit, SHBA-ja dhe Izraeli pajtohen se Hamasi duhet të çmilitarizohet.
Pas takimeve në Izrael, delegacioni do të udhëtojë drejt Kajros, ku do të zhvillojë bisedime me udhëheqësit egjiptianë dhe ndërmjetës të tjerë për zbatimin e planit dhe përcaktimin e hapave të ardhshëm.
Qëllimi përfundimtar është krijimi i kushteve për rindërtimin e Gazës dhe ndihmën për popullsinë e saj. /mesazhi