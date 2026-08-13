Pse ekuipazhi i aeroplanmbajtëses “Lincoln” po prek kufijtë e dëshpërimit?

Të afërmit të zemëruar, Marina Amerikane nuk jep përgjigje të qarta
Familjet e marinarëve, si dhe anëtarët e Kongresit po u bien kambanave të alarmit për shëndetin mendor – dhe fizik – të ekuipazhit të aeroplanmbajtëses amerikane “Lincoln”.
Aeroplanmbajtësja me 5,000 marinarë që marrin pjesë në sulmin ndaj Iranit ka mbushur nëntë muaj në det. Kjo e tejkalon periudhën e zakonshme për Marinën Amerikane, e cila është 6-7 muaj me ndalesa të shpeshta në porte.
Që nga nëntori i kaluar, ekuipazhi ka qenë në breg vetëm për dy ditë: në Guam në dhjetor dhe në Oman në korrik.
Media të lidhura me Marinën Amerikane, Navy Times dhe Stars and Stripes, madje flasin për përpjekje të marinarëve për t’u hedhur në det. Të paktën dy marinarë u përpoqën të hidheshin në det, raporton Newsweek.
Gruaja e një marinari tha se kishte marrë mesazhe prej tij ku thuhej “Shpresoj të mos zgjohem nesër”, raporton Guardian. Ajo mendon se ai do të lirohet nga shërbimi dhe, për shkak se ka arritur limitin e tij, karriera e tij 13-vjeçare në Marinë do të shkatërrohet në çdo moment, tha një grua tjetër për frikën e burrit të saj.
Në një rast tjetër, një marinar kapi kolegun e tij që ishte gati të hidhej në det.
Megjithatë, Marina Amerikane nuk është e panjohur me efektet e stresit në ekuipazhet e transportuesve të avionëve. Lodhje, mjedise të zhurmshme dhe kujdes joadekuat (përfshirë problemet e shëndetit mendor).
Por edhe vetë transportuesi i avionëve po “vuan”, pasi mirëmbahet dobët dhe po i mbarojnë furnizimet.
Marinarët flasin për myk në dush, tualete të prishura, rroba që nuk lahen për javë të tëra, mungesë uji të nxehtë, mungesë sapuni apo paste dhëmbësh. Sa i përket ushqimit, tejet i varfër.
Rreth 200 të afërm të marinarëve i përcollën udhëheqjes së Marinës atë që po dëgjojnë nga të dashurit e tyre gjatë një takimi javën e kaluar në San Francisko. Zëvendës Sekretari i Marinës Hang Chao dhe zyrtarë të tjerë të lartë ishin të pranishëm. Një takim i dytë u mbajt edhe me video-thirrje, raporton Newsweek.
“Besimi midis nesh dhe udhëheqjes së Marinës është shkatërruar tashmë”, tha një grua që mori pjesë në takim.
Anija “Lincoln” u nis nga San Diego, Kaliforni, më 21 nëntor 2025, për një mision në Oqeanin Paqësor. Kur shpërtheu lufta me Iranin, ajo u urdhërua të lundronte për në Lindjen e Mesme, ku ndodhet ende. Misioni duhej të përfundonte në maj, por u zgjat dy herë.
Në takimin me të afërmit, u tha se aeroplanmbajtësja “Roosevelt” dhe ekipi i saj do të zëvendësonin “Lincoln”-in, por nuk dihet saktësisht se kur.
Që nga prilli, kishin filluar të qarkullonin ankesa për mungesën e ujit dhe ushqimin e “racionuar”, si dhe lavatriçet e prishura. Përgjigja e Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth? “Ky është lajm i rremë.” /tesheshi