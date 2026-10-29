Spanja shpall tri ditë zie pas aksidentit hekurudhor me 68 viktima

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka shpallur tre ditë zie pasi të paktën 68 persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në një përplasje midis dy trenave me shpejtësi të lartë në Spanjën qendrore.
Trenat po udhëtonin në të njëjtin drejtim në linjën që shtrihet nga kryeqyteti spanjoll, Madridi, në Sevilje të mërkurën, kur njëri prej trenave u përplas me pjesën e pasme të trenit që kishte ndaluar, duke rrëzuar disa vagona nga shinat.
“E gjithë Spanja është në zi”, tha Sanchez nga vendi i ngjarjes në rajonin qendror të Castilla-La Mancha.
“Është e papranueshme që një vend si Spanja të vuajë dy aksidente trenash me shpejtësi të lartë në të njëjtin vit, siç kemi përjetuar ne”, tha ai.
Tragjedia shënoi aksidentin e dytë vdekjeprurës hekurudhor këtë vit në Spanjë.