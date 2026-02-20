Kuvendi i Kosovës miraton Projektbuxhetin 2026

Me 59 vota pro,22 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të dytë Projektbuxhetin për vitin 2026.
Përfaqësuesit e PDK-së, LDK-së dhe AAK-së nuk e kanë përkrahur projektbuxhetin, pasi sipas tyre, ai nuk i përmban premtimet që kryeministri Albin Kurti i ka dhënë në ekspozenë e tij me rastin e rizgjedhjes.
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) u shpreh kundër projektbuxhetit për vitin 2026, me arsyetimin se buxheti siç është paraqitur ka shumë defekte.
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka kërkuar që 21 amendamentet e saj, që nuk e morën përkrahjen e shumicës parlamentare në Komisionin për buxhet, të hidhen në votim edhe në seancë.
“Amendamentet tona adresojnë probleme reale, të qytetarëve, kanë të bëjnë me arsimin, kanë të bëjnë me shëndetësinë, kanë të bëjnë me investimet kapitale, kanë të bëjnë me rrjetin e digjitalizimit dhe të energjisë andaj ju bëjmë thirrje që t’i vendosni në votim”, është shprehur shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku,
Ndërsa, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka thënë se do të presin nga shumica në Kuvend nëse do t’i votojnë amandamentet e AAK-së e më pas do të vendosin për mbështetjen për buxhetin 2026.
Shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri ka thënë se 14 prej amendamenteve janë të AAK-së dhe se do të ishte e palogjikshme të mos futeshin.
“Ne do të presim cili do jetë reagimi i qeverisë, ju shumicës, nëse edhe kësaj here nuk do të kalojë në seancë asnjë amandament i AAK-së, krejt ushtrimi edhe leximit të parë edhe procesit të shkurtimit të afatit për diskutimin e amandemtneve ka qenë mashtrim optik. Do lexojmë amandamentet tona dhe do shohim a do marrim mbështetje”.
Ndryshe, gjatë shqyrtimit të tij në seancën e mbajtur të premten kryeministri Albin Kurti ka thënë se pasi të dërgojnë në Kuvend programin qeverisës, para deputetëve do ta paraqesin edhe rishikimin e buxhetit.