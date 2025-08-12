Ky është i dyshuari për vrasjen në Hajvali, Policia kërkon ndihmë për kapjen e tij

Xhemajl Nuhiu është i dyshuari kryesor për vrasjen e mbrëmshme në Hajvali të Prishtinës.
Policia e Kosovës ka publikuar fotografinë e tij dhe ka kërkuar ndihmën e të gjithë qytetarëve që nëse kanë informacione për vendndodhjen e të dyshuarit ta njoftojnë Policinë.
“Njësiti i hetimeve të përgjitshme që operon në kuadër të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në lokalizimin dhe arrestimin e personit të dyshuar për veprën vrasje që ka ndodhë mbrëmë në Hajvali. Personi i dyshuar XHEMAIL (BAJRAM) NUHIU ndodhet në arrati, andaj për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e vendodhjes së tij, na kontaktoni direkt në: E-mail: [email protected] Android #app: Lajmero Policine Tel: 192”, thuhet në njoftim.
I dyshuari aktualisht është në arrati, ku Prokuroria gjatë ditës së sotme tha se i njëjti po kërkohet nga organet e rendit.
Policia e Kosvoës mbrëmë ka bërë të ditur se viktima është dërguar i vdekur në QKUK, si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarrit.
Ndërkohë, Policia ka thënë se ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe është në kërkim të personit të dyshuar.
“Hetimet vazhdojnë dhe jemi duke bërë të gjitha përpjekjet për të arrestuar të dyshuarin dhe për të zbuluar motivin e vrasjes”, theksoi Ahmeti.
Ndërkaq, Tëvë1 ka raportuar se vrasja e rëndë dyshohet se ka ndodhur për shkak të një mosmarrëveshjeje në komunikacion.
Në arrati janë edhe Mefail Shkodra me dy djemtë e tij, Edonis dhe Engjull, të dyshuar për vrasjen e trefishtë që ka ndodhur në Gjilan. Sipas dyshimeve, vrasja e rëndë ka ndodhur për shkak të fajdes.