Ky është manuali i fundit GTI

Volkswagen GTI i fundit manual është ndërtuar dhe shitur, ka konfirmuar një zëdhënës i kompanisë.

Blerësi me fat, Jamie Orr, dokumentoi përvojën e tij të blerjes në TikTok, duke na dhënë një vështrim nga afër të veturës.

The final manual Golf GTi, the final GTi 380.♬ original sound – Jamie Orr

Orr, duke qenë një entuziast i VW, gjurmoi veturën dhe udhëtoi 3,701 kilometra nga vendlindja e tij në Pensilvani për ta marrë atë.

Tani e tutje, ju do të mund të blini GTI me transmetim të dyfishtë me shtatë shpejtësi.

E njëjta gjë është edhe për Golf R më të fuqishëm, i cili gjithashtu humbi pedalen e tretë për 2025.