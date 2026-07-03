Ky snack i thjeshtë mund të jetë aleati më i mirë i zemrës dhe zorrëve

Një grusht bajame mund të jetë një nga zakonet më të thjeshta për të përmirësuar shëndetin. Sipas një studimi të ri, konsumimi i rreth 45 bajameve në ditë mund të sjellë përfitime të rëndësishme për zemrën, metabolizmin dhe shëndetin e zorrëve, veçanërisht te personat që vuajnë nga sindroma metabolike.
Sindroma metabolike është një kombinim faktorësh që rrit ndjeshëm rrezikun për sëmundje të zemrës dhe diabet të tipit 2. Ajo diagnostikohet kur një person ka të paktën tre nga këto probleme: dhjamë të tepërt në zonën e barkut, tension të lartë, sheqer të lartë në gjak, kolesterol të ulët “të mirë” (HDL) dhe trigliceride të larta.
Sipas studiuesve të Universitetit Shtetëror të Oregonit, dieta e varfër dhe mungesa e aktivitetit fizik janë ndër faktorët kryesorë që kontribuojnë në këtë gjendje, ndërsa edhe inflamacioni kronik dhe shëndeti i dobët i zorrëve mund të luajnë rol.
Për të testuar efektin e bajameve, studiuesit zhvilluan një eksperiment 12-javor me persona 35-60 vjeç që kishin sindromë metabolike.
Një grup konsumoi çdo ditë rreth 320 kalori në formën e bajameve (afërsisht 45 kokrra), ndërsa grupi tjetër hëngri kikirikë me të njëjtën vlerë kalorike, por pa yndyrnat e shëndetshme, proteinat dhe mikroushqyesit që gjenden te bajamet.
Rezultatet ishin të qarta.
Personat që konsumuan bajame shfaqën:
Rritje të nivelit të vitaminës E, një antioksidant i fuqishëm.
Ulje të kolesterolit total.
Ulje të kolesterolit LDL (“kolesterolit të keq”).
Reduktim të perimetrit të belit.
Përmirësim të shëndetit të zorrëve dhe ulje të inflamacionit.
Pse bajamet janë kaq të dobishme?
Bajamet janë të pasura me vitaminë E, yndyrna të pangopura, fibra, polifenole, magnez, kalium, bakër dhe biotinë. Vetëm 28 gramë bajame sigurojnë rreth 50% të nevojës ditore për vitaminë E, duke i bërë një nga burimet më të mira natyrale të këtij antioksidanti.
Vitamina E ndihmon në funksionimin normal të organeve, muskujve dhe sistemit nervor, ndërsa mund të kontribuojë edhe në uljen e mpiksjes së gjakut.
Sipas studiuesve, kombinimi i të gjithë këtyre përbërësve duket se ndikon pozitivisht në metabolizëm dhe në shëndetin e përgjithshëm.
Nëse nuk keni alergji ndaj frutave të thata, ekspertët sugjerojnë se një ose dy grushte bajame në ditë mund të jenë një zgjedhje e zgjuar si mesvakt, sidomos për ata që duan të mbrojnë zemrën dhe të ulin rrezikun e sëmundjeve metabolike.