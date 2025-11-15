Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Reshjet e para të dendura të shiut të sezonit kanë shkaktuar kaos në infrastrukturën e shkatërruar të Gazës, me banorët e al-Mawasi që hapin llogore për të ndaluar ujin që të përmbytë tendat e tyre.
Autoritetet izraelite thonë se 153 palestinezë që mbërritën papritur në Afrikën e Jugut morën miratim paraprak hyrjeje nga vende të treta të paidentifikuara. Por pyetjet vazhdojnë të lindin rreth organizatës që orkestroi udhëtimin misterioz – Al-Majd Europe – për të cilën Nour Odeh i Al Jazeera raporton se nuk ka një zyrë në selinë e saj të deklaruar në Sheikh Jarrah, Jerusalemin Lindor të pushtuar. Pavarësisht shqetësimeve në lidhje me legjitimitetin e grupit, palestinezët në Gaza thonë se janë ende të përgatitur të bëjnë “çfarëdo që të duhet” për t’u larguar nga enklava e shkatërruar nga lufta.
Drejtori i Shin Bet i Izraelit ka sugjeruar përdorimin e byzylykëve elektronikë të monitorimit për kolonët e paligjshëm të linjës së ashpër për të frenuar dhunën në rritje kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka thënë se Izraeli ka kthyer dje 15 trupa të tjerë palestinezë, duke e çuar numrin e përgjithshëm të trupave të marrë që nga armëpushimi i 10 tetorit në 330.
Palestinezët e zhvendosur janë të tronditur pasi shirat e rrëmbyeshëm përmbytën tendat e tyre në kampet e improvizuara në Qytetin e Gazës, ndërsa Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se kufizimet izraelite mbi ndihmën kanë lënë qindra mijëra familje pa strehim të përshtatshëm.