Lajmet e fundit nga Pa’lestina

Të paktën 48 persona u vranë në tre sulme ajrore izraelite në më pak se një orë të martën, tha agjencia e mbrojtjes civile të Gazës.

Sulmet vranë të paktën 25 njerëz në një shkollë të drejtuar nga OKB-ja në zonën qendrore të Gazës Nuseirat, 18 u vranë në Khan Younis jugor dhe pesë njerëz u vranë në Beit Lahiya në Gazën veriore, sipas raporteve.

OKB-ja ka thënë se një sulm izraelit goditi afër qendrës së saj të përbashkët të operacionit në Deir el-Balah, nga ku koordinon përgjigjen e ndihmës humanitare në Gaza.

Në nëntë muaj lufte, 70 për qind e shkollave të UNRWA-s në Gaza tani janë bombarduar dhe 539 njerëz të strehuar brenda ambienteve të saj janë vrarë.

Të paktën 38,713 njerëz janë vrarë dhe 89,166 janë plagosur në luftën e Izraelit në Gaza që nga 7 tetori. Numri i të vdekurve në Izrael nga sulmet e udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor vlerësohet në 1,139, dhe dhjetëra njerëz mbahen ende robër në Gaza.

Të paktën tetë persona janë vrarë pas një sulmi ushtarak izraelit në një shtëpi që strehonte dhjetëra palestinezë të zhvendosur në zonën az-Zawayda të Gazës qendrore.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Daniel Hagari, ka thënë se udhëheqësit e Hamasit mund t’i japin fund vuajtjeve të popullit të Gazës nëse ata “ndalojnë së qeni kokëfortë”.

Më shumë se një duzinë trupash izraelite, duke udhëtuar me një kamion për përdorim civil me targa palestineze, depërtuan në qytetin e pushtuar të Jeninit të Bregut Perëndimor dhe arrestuan dy burra.

UNICEF e ka përshkruar vrasjen e tre fëmijëve nga një sulm ajror izraelit ndërsa ata po luanin para shtëpisë së tyre në Libanin jugor si “të tmerrshme”.

Shefi ekzekutiv i Koalicionit Republikan Hebraik, Matt Brooks, ka festuar rekordin e Donald Trump në Izrael dhe tha se ai beson se kandidati për president të SHBA-së do t’i sigurojë një “çek të bardhë Izraelit” për të “përfunduar punën shpejt” në Gaza.

Matt Brooks… “Let me hear you cheer if you support Israel” pic.twitter.com/kRb2mPXJ5v

— Michael (@ilikemikernc) July 16, 2024