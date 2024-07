Lajmet më të fundit nga Pa’lestina, dita e 293 e lu’ftës

Ushtria izraelite ka kryer një seri sulmesh në Khan Younis, Rafah dhe qytetin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, duke vrarë dhjetëra njerëz, raporton agjencia e lajmeve Wafa.

Mustafa Muhammad Abu Ara, një udhëheqës i Hamasit në Bregun e pushtuar Perëndimor, ka vdekur në paraburgimin izraelit, ka thënë Komisioni Palestinez i Çështjeve të të Burgosurve dhe Ish-Të burgosurve.

Përleshje të armatosura kanë shpërthyer midis luftëtarëve palestinezë dhe forcave izraelite gjatë sulmit të qytetit të Jeninit dhe kampit të refugjatëve të Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka thënë se forcat izraelite kanë qenë përgjegjëse për të qëlluar mbi tre autokolona ndihmash të OKB-së nga e diela deri të martën në Gaza.

Ushtria izraelite ka njoftuar se një tjetër ushtar është vrarë gjatë luftimeve në jug të Gazës.

🚨🚨Intense clashes are taking place now between the resistance & invading enemy forces in the Wadi Izz Al-Din neighborhood of #Jenin now ❤️‍🔥🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/TbK38ohtEv

— ❤️‍🔥🩸🇵🇸 (@illestbrigadez_) July 26, 2024