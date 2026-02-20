Laporta tregon synimet e tij të radhës me Barcelonën

Joan Laporta po synon të marrë dhe një mandat si president i Barcelonës.
Ai përballet me kandidaturat e Victor Font, Xavier Vilajoana dhe Marc Cirias në zgjedhjet që zhvillohen, më 15 mars.
Laporta, tregoi planet e tij të radhës për merkaton e verës në rast të rizgjedhjes së tij në këtë post.
“Nëse është e nevojshme të bëjmë një nënshkrim të madh në verë, ne jemi të përgatitur për këtë”, deklaroi Laporta.
Laporta kishte qenë më parë president në vitet 2003 dhe 2010 si dhe në rikthimin e tij nga viti 2021.