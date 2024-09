Lëndimi i Olmos është më i rëndë sesa dukej

Lajm i keq për Hansi Flickun, i cili nuk do të jetë në gjendje të llogarisë në Dani Olmo për katër ose pesë javët e ardhshme.

Mesfushori pëson një dëmtim në bicepsin femoral të këmbës së djathtë që ndodhi në ndeshjen kundër Gironas.

Testet e kryera këtë të hënë në Ciudad Deportiva kanë rezultuar që periudha e mungesës të jetë të paktën një muaj.

Trajneri do të ketë shumë probleme për të bashkuar njëmbëdhjetëshen që do të përballet me Monacon këtë të enjte në debutimin e Barçës në Champions League.