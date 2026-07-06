Libani: Dëmi i drejtpërdrejtë nga lufta izraelite vlerësohet në 3–4 miliardë dollarë

Ministri i Informacionit i Libanit, Paul Morcos, tha të hënën se dëmi material i drejtpërdrejtë nga lufta e Izraelit në Liban vlerësohet midis 3–4 miliardë dollarë, trasmeton Anadolu.
Duke folur pas një mbledhjeje qeveritare, Morcos tha se shifrat janë paraprake dhe nuk përfshijnë humbjet ekonomike apo dëmet indirekte, sipas agjencisë shtetërore NNA.
Vlerësimet vijnë ndërsa ushtria izraelite vazhdon shkeljet e përditshme të një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja me Bejrutin.
Të hënën, forcat izraelite hodhën në erë shtëpi dhe kryen shpërthime në dy qytete në Libanin jugor, si dhe shpërthyen eksplozivë gjatë natës në Houla në distriktin Marjayoun.
Morcos tha se mbledhja e ministrave të së hënës diskutoi rezultatet e vizitave në terren të ministrave në fshatra dhe qytete të jugut, përfshirë mënyrat për të mbështetur kthimin e banorëve në zonat e tyre dhe për të siguruar strehim të përshtatshëm.
Ministrat gjithashtu diskutuan mbështetjen për nevojat e komunave dhe sektorëve lokalë ekonomikë për të ndihmuar kthimin e banorëve, para fillimit të rindërtimit.
Më 26 maj, Libani dhe Izraeli nënshkruan një marrëveshje kornizë nën ndërmjetësimin e SHBA-së, e cila parashikon tërheqje graduale të forcave izraelite nga territori libanez.
Megjithatë, marrëveshja nuk përcakton një afat për tërheqje të plotë dhe e lidh atë me marrjen e përgjegjësive të sigurisë nga ushtria libaneze dhe çarmatimin e grupeve të armatosura jo-shtetërore, përfshirë Hezbollah.
Zyrtarët libanezë thanë se marrëveshja përbën një “hap të parë” drejt rivendosjes së sovranitetit shtetëror mbi të gjithë territorin dhe kthimit të të zhvendosurve në qytetet e tyre.
Hezbollah e ka quajtur marrëveshjen “të pavlefshme”, duke thënë se lidhja e tërheqjes izraelite me çarmatimin e tij kalon “të gjitha vijat e kuqe”.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.300 persona dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë, sipas shifrave zyrtare.
Forcat izraelite vazhdojnë të mbajnë zona në Libanin jugor, disa prej të cilave të pushtuara prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë luftës 2023–2024, ndërsa kanë avancuar më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez gjatë ofensivës së fundit.