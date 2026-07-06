Von der Leyen dhe Rutte bëjnë thirrje për një industri më të fortë evropiane të mbrojtjes

Një industri mbrojtëse evropiane më e fortë, e aftë për të prodhuar pajisje ushtarake në një shkallë dhe shpejtësi më të madhe, është thelbësore për ruajtjen e një mbrojtjeje të besueshme në një mjedis sigurie gjithnjë e më të rrezikshëm, thanë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte në një artikull të përbashkët opinioni të botuar të dielën, transmeton Anadolu.
Duke shkruar në “The Economist”, të dy udhëheqësit argumentuan se Evropa ka hyrë në një epokë të re sigurie në të cilën nuk mund të mbështetet më në dhënien e një pjese të madhe të mbrojtjes së saj nga jashtë dhe në vend të kësaj duhet të zgjerojë kapacitetin e saj industrial për të përmbushur kërkesat ushtarake në rritje.
“Në këtë botë më të rrezikshme, një industri mbrojtëse evropiane më e fortë, e aftë për të prodhuar në shkallë dhe me shpejtësi, është thelbësore për mbrojtje të besueshme”, shkruan ata duke theksuar se e vetmja mënyrë për të arritur këtë qëllim është përmes bashkëpunimit më të ngushtë midis vendeve, industrive, aleatëve dhe partnerëve evropianë.
Artikulli thotë se aleatët evropianë të NATO-s dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian po rrisin shpenzimet e mbrojtjes, duke hapur fabrika të reja dhe duke zgjeruar linjat e prodhimit ndërsa prodhuesit tradicionalë të mbrojtjes dhe kompanitë e teknologjisë së re po përshpejtojnë prodhimin.
Von der Leyen dhe Rutte theksuan inovacionin në rritje në fusha të tilla si dronët, automjetet tokësore pa pilot dhe sistemet e luftës elektronike, duke shtuar se disa prodhues civilë po ripërdorin gjithashtu objektet për të prodhuar komponentë që lidhen me mbrojtjen.
Pavarësisht progresit, ata paralajmëruan se mbeten boshllëqe të konsiderueshme në aftësi, përfshirë mungesat e avionëve luftarakë, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe të mbrojtjes nga raketat, dronëve, aseteve detare dhe rezervave ushtarake.
Ata thanë se mbështetja e vazhdueshme ushtarake për Ukrainën dhe paqëndrueshmëria në Lindjen e Mesme kanë ushtruar presion shtesë mbi inventarët ndërsa kapaciteti aktual i prodhimit mbetet i pamjaftueshëm për të përmbushur kërkesën.
Të dy udhëheqësit theksuan atë që e përshkruan si zgjerim të bashkëpunimit mbrojtës midis Rusisë, Kinës, Koresë së Veriut dhe Iranit, duke argumentuar se Moska e ka zhvendosur ekonominë e saj drejt prodhimit të qëndrueshëm në kohë lufte ndërsa industria e mbrojtjes dhe arsenali bërthamor i Kinës vazhdojnë të rriten.
Ata thanë se Evropa dhe Amerika e Veriut posedojnë forcën ekonomike, ekspertizën teknologjike dhe kapacitetin industrial të nevojshëm për t’u përgjigjur, duke bërë thirrje për bashkëpunim më të thellë transatlantik për të përshpejtuar prodhimin dhe inovacionin në mbrojtje.
“Është përparësia jonë e përbashkët të sigurojmë që baza industriale në të gjithë Evropën dhe Amerikën e Veriut të ofrojë më shumë, më mirë dhe më shpejt, sepse kështu e sigurojmë sigurinë tonë”, shkruan ata.