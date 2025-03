Lidhja midis rrahjeve të zemrës dhe fjalëve të para te bebet

Zhurmat e buta dhe të ëmbla që foshnjat bëjnë në fillimet e tyre janë më shumë se thjesht tinguj të rastësishëm. Ato tregojnë se zemra e foshnjës punon në një ritëm të koordinuar me zhvillimin e gjuhës.

Jeremy I. Borjon, profesor i psikologjisë në Universitetin e Houstonit, ka raportuar në revistën “Proceedings of the National Academy of Sciences”, se tingujt e parë dhe përpjekjet për të formuar fjalë janë të lidhura drejtpërdrejt me ritmin e zemrës së foshnjës. Ky zbulim mund të ndihmojë në kuptimin e zhvillimit të gjuhës dhe në zbardhjen e shenjave të hershme për çrregullime në të folur dhe komunikim, shkruan burimi Medical Xpress përcjell Gazeta Shneta.

Çfarë gjetën studiuesit?

Për të folur, foshnjat nuk përdorin vetëm aftësi mendore, por koordinim të shumta muskujsh në trupin e tyre. Ky koordinim ndikon direkt nga ndryshimet në ritmin e zemrës.

Borjon hulumtoi nëse ndryshimet në ritmin e zemrës përputhen me prodhimin e tingujve dhe fjalëve te foshnjat 24-muajshe dhe zbuloi se këto ndryshime janë të lidhura me kohën e zhurmave dhe aftësinë për të formuar fjalë që njihen më lehtë nga të rriturit.

Si u krye studimi?

Studimi përfshiu 34 bebe midis moshës 18 deri në 27 muajsh, të cilat lëshojnë zëra kur luajnë me kujdestarët e tyre.

U analizuan 2,708 zhurma, përfshirë qeshje, fjalime dhe tingujt e zakonshëm të foshnjave. Vetëm 10.3% e këtyre zhurmave mund të identifikoheshin si fjalë nga dëgjues të rastësishëm.

Mesazhi kryesor i studimit:

– Zhurmat që ndodhin në kulmin e rënies së ritmit të zemrës janë më të gjata dhe më të njohshme si fjalë.

– Zhvillimi i gjuhës është i lidhur me koordinimin e sistemit nervor autonom (që kontrollon ritmin e zemrës dhe frymëmarrjen) dhe ritmet e tij të parashikueshme në zhvillim.

“Çdo zhurmë që një foshnjë bën ndihmon në lidhjen e trurit dhe trupit për të koordinuar komunikimin në të ardhmen,” tha Borjon.

Ky hulumtim ndihmon për të kuptuar se si sistemi nervor autonom dhe ritmet e zemrës ndihmojnë në mësimin e gjuhës dhe të folurit, por ndihmon edhe në identifikimin e sinjaleve që mund të tregojnë çrregullime të zhvillimit të gjuhës.