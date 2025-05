Limuzina ultra luksoze e Huawei kombinon në vete Rolls-Royce dhe Maybach

Maextro S800 kushton më pak se Mercedes-Maybach S-Class dhe është qartësisht i frymëzuar prej saj.

Kjo limuzinë luksoze do të ofrohet në versione tërësisht elektrike, dhe si një automjet elektrik me zgjerim të gamës.

Huawei prezantoi Maextro S800 vitin e kaluar dhe tani po zbulon për herë të parë brendësinë e saj ultra-luksoze.

Nuk është çudi që dizajni është frymëzuar shumë nga modelet Mercedes-Maybach dhe Rolls-Royce.

Shoferi ulet pas një timoni elegant me dy ngjyra dhe shikon një ekran që i ngjan shumë ekranit MBUX Hyperscreen të Mercedes-it.

Dimensionet e sakta nuk janë dhënë, por për krahasim, Mercedes EQS ka një panel instrumentesh digjital 12.3 inç, një sistem infotainment 17.7 inç dhe një ekran 12.3 inç për pasagjerin përpara – të gjitha të lidhura në një njësi të vetme.

Elementet e dizajnit të Mercedesit janë të dukshme edhe diku tjetër. Grilat metalike të altoparlantëve imitojnë sistemin Burmester, dhe dyert kanë kontrolle për rregullimin e ulëseve, në stilin e atyre që gjenden në automjetet Mercedes.

Përveç kësaj, ka ekrane digjitale që (në bashkëpunim me kamerat e jashtme) zëvendësojnë pasqyrat klasike të pasme, pastaj dy karikues telefonash pa tel dhe futje druri në konsolën qendrore.

Dizajnerët kanë shtuar gjithashtu një ekran rrotullues elegant, si dhe detaje metalike, dhe klientët do të shijojnë kombinimin luksoz të materialeve prej lëkure.

Megjithatë, ylli i vërtetë i interierit është hapësira për pasagjerët e pasmë. Ka dy vende të ndara me rregullim elektrik dhe një mbështetëse për këmbët.

Ulësja e pasagjerit përpara mund të zhvendoset përpara për të krijuar edhe më shumë hapësirë ​​për udhëtim të rehatshëm.

Vendet ndahen nga një konzolë elegante prej lëkure dhe druri, që përmban tavolina të palosshme që tërhiqen, një mbajtëse gotash shampanje dhe një sirtar. Pritet gjithashtu një frigorifer, si dhe një sistem argëtimi për pasagjerët e pasmë.

Sipër pasagjerëve është një çati me ndriçim “yll”, i modeluar sipas një Rolls-Royce, dhe dyert kanë ekrane të ngjashme me ato në BMW Serie 7.

Ky model luksoz do të lansohet më vonë këtë vit dhe ka një gjatësi prej 5,480 mm, me një bazë boshti prej 3,370 mm.

Kjo e bën Maextro S800 10 mm më të gjatë se Mercedes-Maybach S-Class, por me një bazë boshti 25 mm më të shkurtër.

Është planifikuar një version me rreze të zgjatur veprimi, me një bateri më të vogël prej 63.3 kWh, e cila do të ofrojë një rreze veprimi prej 258 deri në 311 kilometra në modalitetin vetëm elektrik.

Çmimi fillestar thuhet se është një milion juanë, ose rreth 120,000 euro. Kjo është një ofertë mjaft e mirë krahasuar me çmimin e Mercedes-Maybach S480 në Kinë, i cili fillon nga 1.48 milion juanë (rreth 180,000 euro). /Telegrafi/