Liverpooli bëhet lider në fazën e ligës në Ligën e Kampionëve

Liverpooli ka triumfuar 4-0 përballë Bayer Leverkusenit në kuadër të rrethit të katërt në fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.

Pjesa e parë përfundoi pa gola, përkundër se skuadra gjermane shfaqi më shumë se vendasit.

Jeremie Frimpong ia doli të shënonte në minutën e 45-të, por VAR-i ia anuloi për lojë me dorë.

Në minutën e 61-të, Luis Diaz e kaloi Liverpoolin në epërsi, kur u asistua prej Curtis Jones.

Dy minuta më vonë, Cody Gakpo dyfishoi epërsinë për The Reds, ndërsa Mohamed Salah ishte në rolin e asistuesit.

Diaz ishte shumë i disponuar për lojë, pasi shënoi edhe golin e dytë personal dhe të tretin për ekipin e tij, kur realizoi në minutën e 83-të.

Kolumbiani kompletoi het-trikun e tij, kur shënoi për 4-0 në minutën e 90+4-të.

Me këtë fitore, Liverpooli është lider me 12 pikë, duke komplotuar të gjitha ndeshjet me fitore deri më tani.

Në rrethin e pestë, The Reds do ta zhvillojnë derbin kundër Real Madridit që nuk po kalon nëpër një formë të mirë.