Liverpooli nuk e nis mirë vitin 2026

Liverpuli nuk e ka nisur mirë vitin 2026.

Skuadra e drejtuar nga Arne Slot, u ndal sonte para tifozëve vendas në ”Anfield”, nga skuadra e Leeds United, ku rezultati përfudimtar ishte 0-0.

Kësisoj përfundoi seria prej katër fitore radhazi për ”Redsat” në të gjitha garat.

Kujtojmë që ishte Leeds skuadra e fundit kur Liverpuli barazoi 3-3 në fillim të muajit dhjetor të vitit që sapo lam pas, e pastaj vazhdoi me fitore.

Liverpuli tashmë ka 33 pikë dhe renditet në vendin e katërt në tabelë, derisa Leeds United renditet në vendin e 16-të, me 21 pikë të grumbulluara deri më tani.

