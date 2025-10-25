Liverpooli pëson edhe një humbje në Premierligë

Skuadra e Liverpoolit ka pësuar humbje ndaj Brentfordit me rezultatin 3:2, në ndeshjen e vlefshme për javën e nëntë në Premier League.
Qysh në pjesën e parë, skuadra vendase tregoi se është futur në fushë për t’i marrë tri pikë, shkruan Indeksonline
Fillimisht për 1:0 shënoi Ouattara Da në minutën e 5’të.
Kurse për 2:0 shënoi Schade në minutën e 45’të.
Liverpooli shënoi një gol në minutën e fundit të pjesës së parë, me anë të Kerkez.
Kur u mendua se pjesa e dytë do të jetë më e mirë nga “The Reds”, doli e kundërta.
Vendasit shënuan për 3:1 me anë të Thiagos.
Kurse golin e fundit në këtë ndeshje e shënoi Mo Salah në minutën e 89’të.
Kjo është humbja e katërt me radhë e Liverpoolit në Premier League.