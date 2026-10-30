Tre shtete arabe, me Greqinë kundër Turqisë

Zhvillimi që tronditi ditë më parë skenën më të nxehtë gjeopolitike të botës
Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe iu bashkuan Greqisë në dënimin e një marrëveshjeje detare midis Turqisë dhe Libisë, të cilën e përshkruan si një kërcënim për sigurinë rajonale dhe rendin ligjor ndërkombëtar.
Deklarata e përbashkët nga katër vendet u lexua nga ministri i Jashtëm Grek Giorgos Gerapetritis në Kombet e Bashkuara në New York të hënën, raportoi Reuters.
Deklarata tha se marrëveshja ngre “shqetësime serioze për sigurinë dhe stabilitetin rajonal”. Sipas deklaratës, marrëveshja mund të krijojë një precedent të keq, pasi “marrëveshjet arbitrare dypalëshe” mund të minojnë rregullat e vendosura të së drejtës ndërkombëtare.
Gerapetritis tha se Greqia është gati të vazhdojë negociatat me Libinë për një marrëveshje të veçantë që do të përcaktonte kufijtë e zonave detare. Ai u bëri thirrje autoriteteve libiane të punojnë për marrëdhënie të mira me vendet fqinje dhe të respektojnë ligjin ndërkombëtar detar gjatë tranzicionit politik.
Pasi Turqia dhe Libia nënshkruan një marrëveshje për përcaktimin e kufijve detarë në vitin 2019, Greqia miratoi një konsorcium të udhëhequr nga kompania amerikane Chevron për të eksploruar për gaz në zonën pranë Kretës.
Kujtojmë se ditë më parë, qeverisja e Libisë lindore, kundërshtare e Turqisë deri dje, ratifikoi një marrëveshje detare të 2019, e cila vulos sundimin turk në ujrat e Mesdheut. Ishte kjo një lloj bombe gjeopolitike e gjeostrategjike që tronditi skenën ndërkombëtare. Të kapur në befasi, disa shtete me Greqinë ne krye po reagojnë, mes tyre dhe tre vende arabe, të cilat njihen për qëndrimet e tyre inkoherente. /tesheshi