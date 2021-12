Llojet më të shëndetshme të perimeve gjatë dimrit

Ngrënia e perimeve të stinës është e lehtë gjatë pranverës dhe verës, por kur vjen moti i ftohtë mund të jetë një sfidë e vërtetë.

Megjithatë, disa perime mund t’i mbijetojnë të ftohtit, edhe nën një mbulesë bore. Njihet si një perime dimërore që ka aftësinë të përballojë motin e ftohtë dhe të ashpër. Këto varietete rezistuese ndaj të ftohtit mund të përballojnë temperaturat e ulëta për shkak të sasisë më të madhe të sheqerit që përmbajnë.

Sheqeri që përmbahet në perimet e dimrit bën që ajo të ngrijë në një temperaturë më të ulët, gjë që u lejon atyre të mbijetojnë në mot të ftohtë. Përveç kësaj, ky proces rezulton që perimet rezistuese ndaj të ftohtit të kenë një shije më të ëmbël në muajt e ftohtë, duke e bërë dimrin kohën optimale për korrje.

Lakra jeshile

Kjo perime me gjethe jeshile nuk është vetëm një nga më të shëndetshmet, por gjithashtu lulëzon në mot të ftohtë. Është nga familja e kryqtarëve, si bimë të tjera rezistuese ndaj të ftohtit si lakrat e Brukselit, lakra dhe panxhari. Edhe pse lakra jeshile mund të korret gjatë gjithë vitit, ajo preferon mot më të ftohtë dhe mund t’i rezistojë edhe kushteve me borë.

Lakra jeshile është gjithashtu jashtëzakonisht ushqyese dhe e gjelbër. Është plot me vitamina, minerale, fibra, antioksidues dhe komponime të fuqishme bimore. Vetëm një filxhan (67 gramë) lakër jeshile përmban marrjen e rekomanduar ditore të vitaminave A, C dhe K. Është gjithashtu i pasur me vitamina B, kalcium, bakër, mangan, kalium dhe magnez.

Disa studime sugjerojnë se një dietë e pasur me flavonoide mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të disa llojeve të kancerit si kanceri i mushkërive dhe i ezofagut.

Brokoli

Edhe pse i vogël, brokoli përmban një sasi mbresëlënëse të lëndëve ushqyese. Janë një burim i shkëlqyer i vitaminës K. Një filxhan (156 gramë) me brokoli përmban më shumë se marrja e rekomanduar ditore. Vitamina K është thelbësore për shëndetin e kockave dhe zemrës dhe është e rëndësishme për funksionin e trurit. Brokoli është gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminave A, B dhe C dhe mineraleve të manganit dhe kaliumit.

Brokoli është i pasur me fibra dhe acid alfa-lipoik, të cilat janë treguar se ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të sheqerit në gjak. Fibrat ngadalësojnë procesin e tretjes në trup, duke rezultuar në një çlirim më të ngadaltë të glukozës në qarkullimin e gjakut. Kjo do të thotë se ka më pak rritje të sheqerit në gjak pas konsumimit të një vakti të pasur me fibra. Acidi alfa-lipoik është një antioksidues që mund të ulë sheqerin e lartë në gjak dhe të rrisë ndjeshmërinë e trupit ndaj insulinës. Insulina është një hormon i nevojshëm nga qelizat për të absorbuar sheqerin në gjak. Parandalon që niveli i sheqerit në gjak të rritet shumë ose shumë i ulët. Acidi alfa-lipoik është treguar gjithashtu se zvogëlon simptomat e neuropatisë diabetike, një lloj i dhimbshëm i dëmtimit nervor që prek shumë njerëz me diabet.

Karrotat

Shija e karrotave është tepër e ëmbël në mot të ftohtë, dhe karotat e korrura pas ngricave mund të jenë po aq të ëmbla sa karamele.

Karrotat janë një burim i shkëlqyer i beta-karotenit, i cili mund të shndërrohet në vitaminë A në trup. Një karrotë e madhe (72 gramë) përmban 241% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve dhe e rëndësishme për funksionin imunitar dhe rritjen dhe zhvillimin e duhur.

Karrotat janë plot me antioksidues karotenoidë. Këto pigmente të fuqishme bimore i japin karrotave një ngjyrë të ndritshme dhe mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike. Disa studime sugjerojnë se një dietë e pasur me karrotenoidë mund të jetë veçanërisht e dobishme në reduktimin e rrezikut të disa llojeve të kancerit, duke përfshirë kancerin e prostatës dhe të gjirit.

Majdanozi

Në pamje të ngjashme me karotën, majdanozi është një tjetër lloj perimesh me rrënjë me një sërë përfitimesh unike shëndetësore. Një filxhan (156 gramë) me majdanoz të gatuar përmban pothuajse 6 gramë fibra dhe 34% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës C. Përveç kësaj, majdanozi është një burim i shkëlqyer i vitaminave B dhe E, kaliumit, magnezit dhe manganit.

Përmbajtja e lartë e fibrave të majdanozit e bën atë një zgjedhje të shkëlqyer për shëndetin e tretjes. Është veçanërisht i pasur me fibra të tretshme, të cilat formojnë një substancë të ngjashme me xhel në sistemin tretës. Kjo mund të ndihmojë në ngadalësimin e përthithjes së sheqerit në gjak, gjë që është veçanërisht e dobishme për njerëzit me diabet. Fibrat e tretshme kanë qenë gjithashtu të lidhura me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve të zemrës, kancerit të gjirit dhe goditjes në tru.

Lakra e kuqe

Lakra është një perime e gjinisë Crucifera që lulëzon në mot të ftohtë. Ndërsa lakra jeshile dhe e kuqe janë jashtëzakonisht të shëndetshme, varieteti i kuq ka një profil më të lartë të lëndëve ushqyese. Një filxhan lakër të kuqe të papërpunuar (89 gramë) përmban 85% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës C dhe sasi të mëdha të vitaminave A dhe K. Është gjithashtu një burim i mirë i vitaminave B, manganit dhe kaliumit.

Ajo që e bën vërtet të veçantë lakrën e kuqe është përmbajtja e saj antioksiduese. Ngjyra e ndritshme e kësaj perime vjen nga pigmentet e quajtura antocianin. Antocianinet i përkasin familjes së flavonoideve antioksidantë, të cilët shoqërohen me përfitime të shumta shëndetësore. Një nga këto përfitime është aftësia për të reduktuar rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Në një studim me 93.600 gra, studiuesit zbuluan se gratë me ushqime më të larta të pasura me anthocianinë kishin deri në 32% më pak të ngjarë të pësonin një atak në zemër sesa gratë që konsumonin më pak ushqime të pasura me anthocyanin. Përveç kësaj, marrja e lartë e antocianinës është zbuluar se zvogëlon rrezikun e sëmundjes së arterieve koronare. Provat shtesë nga studimet in vitro dhe kafshët sugjerojnë se antocianinet mund të jenë gjithashtu kyçe në luftën kundër kancerit.

Rrepka

Rrepkat janë të pasura me vitamina B dhe C, si dhe me kalium. Shija e tyre me spec i atribuohet një grupi të veçantë përbërësish që përmbajnë squfur të quajtur izotiocianate, të cilat janë lidhur me shumë përfitime shëndetësore. Këto komponime të fuqishme bimore veprojnë si antioksidues në trup, duke ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të inflamacionit.

Rrepkat janë hulumtuar gjerësisht për vetitë e tyre të mundshme kundër kancerit. Një test në një epruvetë zbuloi se ekstrakti i rrepkës i pasur me izotiocianate parandalon rritjen e qelizave të kancerit të gjirit te njerëzit. Ky efekt u vu re gjithashtu në studimet in vitro dhe te kafshët që përfshinin qelizat e kancerit të zorrës së trashë dhe fshikëzës. Edhe pse premtuese, nevojiten më shumë studime mbi efektet e mundshme të rrepkës në luftën kundër kancerit te njerëzit.