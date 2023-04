Lobimi i Daçiqit kundër Kosovës në Taxhikistan, reagojnë nga Presidenca

Shefi i stafit të Presidencës, Blerim Vela, ka reaguar pas lajmeve se ministri i Jashtëm, Ivica Daçiq, ka lobuar kundër njohjes së Kosovës në disa vende aziatike.

Vela tha se ai këto vizita po i bën në vendet që janë të ndikuara nga Rusia dhe këtë e quajti një veprim të dëshpëruar të tij.

“Daçiq po viziton vendet që janë nën sferën e ndikimit rus. Një veprim i dëshpëruar për të minuar zbatimin e nenit 4 të marrëveshjes me Kosovën. Serbia do të shkelë nenin 4 nëse voton kundër anëtarësimit të Kosovës në organet ndërkombëtare. Së shpejti do të vihet në provë!”, ka shkruar Vela në Twitter