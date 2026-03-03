Logos A sjell librin me titull: “Rinia në kërkim të kuptimit” shkruar nga mendimtari bashkëkohor turk Mehmet Görmez

Libri: RINIA NË KËRKIM TË KUPTIMIT
Autor: Mehmet Görmez
Formati: A5
Faqe: 140
Para lexuesve tashmë gjendet libri me titull: “Rinia në kërkim të kuptimit” shkruar nga mendimtari bashkëkohor turk Mehmet Görmez.
Në të vërtetë, ky libër është një përmbledhje fjalimesh dhe ligjëratash për t’iu kthyer përgjigje të rinjve që janë në kërkim të kuptimit për jetën, dijen dhe botën që na rrethon.
Një libër që iu shërben shkollarëve, moshatarëve të rinj dhe masës së gjerë.
