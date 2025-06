“Loja mbaroi”? Sponsorimet sportive dhe goditja ndaj lojërave të fatit në Holandë

Nga 1 korriku 2025, në Holandë hyn në fuqi një ndalim i plotë i reklamave të patargetuara për bastet online, një ndryshim i madh nga politika e katër viteve më parë kur tregu u rregullua për herë të parë.

Ky vendim pritet të prekë rëndë sektorin e sportit, ku federatat dhe klubet sportive kanë përfituar ndjeshëm nga sponsorizimet e kompanive të basteve që nga legalizimi i tyre.

Por me hyrjen në fuqi të rregullores së re, ky burim i të ardhurave do të ndërpritet. Një shembull i drejtpërdrejtë është klubi i volejbollit Orion Stars, i sponsorizuar nga Bet City – emri i së cilës tashmë nuk do të mund të shfaqet më në fanellat e lojtarëve.

Pyetjet që ngrihen tani janë:

Çfarë ndikimi do të ketë kjo në sportin holandez dhe më gjerë? Si do të përshtaten kompanitë e basteve me këtë realitet të ri?

Matthew Kenyon për Business Daily – BBC

