Lufta në Gaza, OKB paralajmëron për sëmundje mendore afatgjatë për palestinezët

Sëmundja mendore mund të shfaqet në mesin e palestinezëve në Gaza pas disa vitesh, ka paralajmëruar një eksperte e OKB-së.

Tlaleng Mofokeng, raportuesja speciale e OKB-së për të drejtën e shëndetit, paralajmëroi se është “me të vërtetë e rëndësishme” të fillohet të merret parasysh ndikimi i konfliktit në mirëqenien afatgjatë të palestinezëve në Gaza.

“Sigurisht, ne shohim dëmtimin fizik dhe për shkak se është fizik, mund të vlerësohet ashpërsia e tij. Por shqetësimi akut mendor që më pas do të kthehet në ankth dhe lloje të tjera të sëmundjeve mendore më vonë në jetë është me të vërtetë, me të vërtetë e rëndësishme për të filluar të mendosh qëllimisht.”, tha ajo.

Mofokeng tha se ajo është e shqetësuar për rrezikun e ujit dhe sëmundjeve ajrore, dhe mungesën e furnizimeve mjekësore, shërbimeve riprodhuese dhe të shëndetit mendor në territor. “Sistemi shëndetësor në Gaza është zhdukur plotësisht dhe e drejta për shëndet është shkatërruar në çdo nivel,” shtoi ajo. /abcnews