Lufta në Sudan, gjenerali Burhan përjashton bisedimet e paqes

Pothuajse katër muaj e gjysmë pasi shpërtheu lufta për pushtet në Sudan midis gjeneralit Mohamed Hamdan Daglo, kreut të Forcave të Mbështetjes së Shpejtë paraushtarake (RSF) dhe gjeneralit Abdel Fattah al-Burhan, kreut të forcave të armatosura dhe presidentit de fakto të vendi pas grushtit të shtetit të vitit 2021, ky i fundit hodhi poshtë mundësinë e kërkimit të një kompromisi, të zgjidhjes së krizës me negociata.

“Ne nuk do të pajtohemi me tradhtarët dhe nuk do të shtrëngojmë duart me këdo që tradhtoi popullin sudanez,” tha gjenerali Burhan gjatë një vizite në një bazë detare pranë Port Sudanit.

Ai është në udhëtimin e tij të parë jashtë kryeqytetit Khartoum që nga shpërthimi i armiqësive më 15 prill. Deri javën e kaluar, ai ishte i mbyllur në zyrën e tij në shtabin e përgjithshëm, në mënyrë të përsëritur objektiv i sulmeve nga ana tjetër.

Mediat sudaneze vlerësojnë se kreu i shtetit do të udhëtojë jashtë vendit për kontakte.

Një “manifest” për zgjidhjen e konfliktit u postua në emër të gjeneralit Daglo, si ish-zëvendëspresident de facto, në X (ish-Tëitter) të dielën.

Dhjetë pikat kryesore të tij përfshijnë mbajtjen e zgjedhjeve, përfshirjen e qytetarëve në procesin e paqes dhe përfundimin e asaj që ajo e quan pabarazi strukturore, si dhe ristrukturimin e ushtrisë.

Luftëtarët e gjeneralit Daglo dhe militantët arabë me të cilët kanë bërë aleancë akuzohen për një mori krimesh lufte, duke përfshirë vrasjen e civilëve, përdhunimet, plaçkitjet etj, ndërkohë që vetë kreu i DTY nuk ka dalë në publik prej muajsh. /abcnews