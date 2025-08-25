Lufta për Shkodrën – Fragment

Në Çerem, një fshat mysliman, kapën njëzet e shtatë veta dhe i vranë. Në dy shtëpi vranë të gjithë meshkujt. Pastaj u thanë grave se duhej të pagëzoheshin. Ato u përgjigjën: “Ju na i vratë burrat tanë. Na lini besimin tonë”. Ushtarët i çnderuan të gjitha vajzat dhe gratë, pastaj të tëra i pagëzuan me forcë…
“Myslimanët duhej të zgjidhnin ose pagëzimin, ose vdekjen dhe të shumtë ishin njerëzit e martirizuar. Gratë i çonin me detyrim në kisha “si delet” dhe i pagëzonin. Ato që kundërshtonin, përdhunoheshin nga ushtarët…Në Guci të parin morën hoxhën dhe pasi refuzoi të pagëzohej, e vranë. Bashkë me një nga krerët e krahinës arrestuan 150 të tjerë, të gjithë myslimanë nga Gucia dhe rrugës i vranë. Numri i njerëzve të vrarë ishte midis 500 dhe 600 vetë.” Edit’h Durham, Lufta për Shkodrën, f. 211-235.
Xhafer Sadiku